För en liten tid sedan stängdes butiken i Malmberget men en ny kommer att öppnas om två år i korsningen Storgatan/Lasarettsgatan.

- Vi har lämnat in en bygglovsansökan och planerar att riva under hösten. Vi hoppas att komma igång med bygget under senhösten, säger Peter Fjällborg.

I Norrskensgallerian som ligger ett stenkast bort finns ytterligare en Coop-butik.

– Den kommer att finnas kvar till att börja med men över tid så får vi se vad som händer med den, säger Peter Fjällborg.

Målsättningen är att butiken ska stå färdig inom två år.