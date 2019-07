Gyllene Tiders frontman, Per Gessle, blev sjuk förra veckan med feber och influensa vilket fick till följd att Gyllene Tider tvingades ta till den drastiska åtgärden att ställa in två spelningar på sin avskedsturné. Att Gessle ställer in konserter är mycket ovanligt men denna gång fanns ingen annan utväg.

Nu på onsdag ska Gyllene Tider spela på Pite havsbad vid deras årliga Beach party, ett evenemang Pite havsbad lagt ner väldigt stora resurser på och arbetat stenhårt med.

Många som köpt biljetter och paket har varit oroliga över huruvida Piteåspelningen också skulle ställas in men nu har Tobias Lindfors, en av ägarna till Pite havsbad, fått positiva besked från Live Nation.

– Beskedet är att det finns inget som tyder på att han inte ska kunna köra. Vi ser fram emot ett Beachparty där Gyllene Tider kommer, säger Tobias Lindfors.

Arbetet med byggandet av scenen pågår för fullt och redan nu kan Tobias Lindfors meddela att det kommer slås publikrekord. Redan i dag har det sålts mer än de 11 600 som såg John Fogerty.

– Det är en konsert som lockar rekordpublik. Det är fantastiskt kul, säger Tobias Lindfors som nu ser fram emot att det ska bli den folkfest Pite havsbad jobbat för.

– Ja, vi får se. Det kan bli 13, 14,15 tusen. Det är där i spannet.

– Vi har också i räckhåll att slå rekordet hittills på deras turné. Det vore en fjäder i hatten för oss.

Att slå publikrekordet för en spelning i Norrbotten har varit Pite havsbads mål när de bokade Gyllene Tider och redan nu kan havsbadet alltså räkna hem det rekordet.

Det som talar för att det blir något alldeles extra är givetvis det rådande vädret. Beachpartyt verkar ha prickat in årets varmaste vecka och det har gjort att folk hör av sig i sista stund och Tobias Lindfors får många förfrågningar från olika håll.

Han uppmanar därför alla som ska till konserten att vara ute i god tid. Det är mycket folk som ska in på anläggningen på kort tid, en anläggning som i nuläget är helt fullbokad med 7000 boende.