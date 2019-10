På webben i dag:

Anders Appelgren Tisdag Oktober

God morgon!

God morgon! 1 oktober och vi går in i vad som, i alla fall förut, var en vintermånad. 1 oktober kan ses som en dag bland alla andra men just 1 oktober har det hänt viktiga grejer. 1908 introducerade Henry Ford T-Forden, sin tids mest populära och billigaste bil. 1 oktober 1965 började mellanölen säljas i svenska butiker och 1971 öppnade Disney World i Florida. Ja, ni ser. Och då har jag inte ens nämnt att 2010 avskaffades 50-öringarna just 1 oktober. Så ta vara på 1 oktober, det är en speciell dag.

HÄR 0920-262820 Om du vill komma i kontakt med mig går det bra att mejla. Annars är du varmt välkommen att ringa

Dagens väder Under onsdagen ser det ut att lätta i molntäcket men först ska vi ta oss genom tisdagen och där finns det ingen räddning vädermässigt. Det kommer vara blött, blåsigt och på sina håll även snöigt. Läs mer HÄR Läs mer

Dagens bild

Detta hände medan du sov Körde ner lyktstolpe

tandläkarfusk

Ny forskning om kött LÄS MER HÄR



Detta händer i dag

Du har väl inte missat detta? Här är några vällästa nyheter från gårdagen:



DAGENS NAMN

Hungrig? Här får du matnyttiga lunchtips!