I dag är det surströmmingspremiär och ni bör inte missa vårt surströmmingstest som vi publicerat i morse. Där får ni en vägledning till vilken av alla sura fiskar ni ska köpa om ni planerar att ha en surströmmingsskiva i kväll. Fast de riktigt rutinerade har ju burkar sparat från i fjol, ju rundare plåtburk desto bättre strömming, sägs det.



Dagens väder

Det kommer falla en hel del regn under torsdagsdygnet. SMHI utlovar exempelvis 14 millimeter i Kiruna och i Luleå 8. I detta regn kan det även finnas åska. Regnet kommer hålla sig fast hela dagen, det är inte förrän sent i kväll som molntäcket börjar luckras upp och under fredagen kan det bli lite sol.

