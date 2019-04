"Han siktade på min son och sköt"

D

et är strax efter klockan 18 och det har börjat skymma. Räddningstjänsten har kallats till en adress på Östermalm i centrala Luleå, där det brinner i en lägenhet. Vad brandmännen inte känner till när de lämnar stationen, är det drama som har pågått och fortfarande pågår. Det som slutar med att George Benberia blir skjuten i ryggen och faller ihop i snön. Kulan går igenom kroppen och tränger in i levern. Han skickas med ambulans till Sunderby sjukhus, men har då varken kännbar puls eller fungerande andning. Ett par timmar senare får hans mamma veta att George har avlidit på operationsbordet. Hon ber om att få se honom.

– Det fick jag inte, inte direkt. Efter en stund släppte de in mig i hans rum. Då var han ännu varm. Jag stannade hos honom hela natten.

Hon skakar på huvudet.

– Jag försökte ringa till hans pappa i Ryssland. Men jag glömde alla telefonnummer.

Oxana Sepman gråter stilla när hon berättar om sin äldste sons sista tid i livet. T-shirten han bar när han sköts har hon behållit. Varför, vill jag veta? Hon håller upp den, kulhålet syns tydligt.

Sorgen över att ha förlorat sitt barn präglar mamma Oxanas liv, varje dag. Här med t-shirten som George bar när han sköts. Kulhålet syns som en ljus punkt under texttrycket.

– Jag skulle kasta bort den, men då tänkte jag på att den innehåller hans blod. Jag kunde inte göra det. Jag ville lägga den på hans kista vid begravningen, men mina vänner sa till mig att jag inte skulle göra det. Vi ordnade blommor istället, ett arrangemang av holländska tulpaner. Han var holländsk medborgare.

Hon bläddrar bland olika bilder på sonen. På några av dem är han i 13-årsåldern och håller i sin nyfödde lillebror. Andra bilder visar bröderna tillsammans, flera år senare och bilder finns också på George som en mörklockig ung man som glatt leende sitter på en pub med sin flickvän. George är ett intelligent barn, det märker hans mamma tidigt. Oxana beskriver honom som kreativ och vänlig. Han läser mycket och har alltid något byggnadsprojekt på gång. Oxana berättar skrattande att han byggde broar av spaghetti och fick alla möjliga hembyggda små farkoster att röra sig med hjälp av motorer.

– Han älskade att konstruera saker och drömde om att bli arkitekt.

Men hon beskriver hans barndom som svår.

– Hans biologiska pappa lämnade oss när George var två år. När han var fyra flyttade vi till Sverige, till en rysk man som jag hade träffat. Vi bodde i Stockholm och George gick på dagis där. Han lärde sig snabbt att prata svenska, säger hon och ler vid minnet.

Oxana är i dag 51 år, utbildad civilingenjör i S:t Petersburg. Hon bjuder på te och kaffe i vackra koppar.

Efter några år i Sverige tar hennes relation slut och hon och George återvänder till S:t Petersburg. Där är han med om en bilolycka.

– Han åkte tillsammans med mina föräldrar. De dog i olyckan. George fick en skada i huvudet och det bildades en cysta i hjärnan som inte gick att operera.

Oxana vet inte om huvudskadan och cystan har något samband med den psykiska ohälsa som sonen drabbas av senare i livet.

Hon träffar så småningom en ny man, Alexey Sepman, som hon fortfarande lever tillsammans med. De gifter sig och får en son. Alexey, som är forskare, får arbete i Holland och familjen flyttar dit när George är tio år. Det går bra för honom, han är som alltid mycket duktig i skolan. Han går i en internationell skola, med barn från hela världen och han lär sig snabbt att prata flytande holländska.

En glad, sportig kille med många vänner. Så vill Oxana minnas sin son.

– Han läste en speciell vetenskapligt inriktad utbildning på gymnasiet.

George är en sportig kille, snygg och populär. Han har många vänner och Oxana återkommer till det flera gånger under våra samtal. Han är en väldigt bra kompis. Och en omtänksam son och bror, som älskar sin familj.

– Han hade alltid med sig små presenter till mig när vi träffades. Även när han inte hade så mycket pengar lyckades han hitta på någonting som han gav till mig.

Hon berättar om hur George som 19-åring slår vad med sina kompisar om att han ska vara med i ett populärt dejtingprogram i holländsk tv, "Take me out". Ingen tror att han ska våga, men han söker och kommer med.

– Oj, oj, det var så roligt! Jag har programmet på en dvd-skiva här, du måste se det! Det var en tjej som valde honom, säger Oxana och skrattar.

Han börjar studera till arkitekt på universitetet i staden de bor i. Det är nu, när han flyttar hemifrån för att leva studentliv, som problemen kommer smygande.

– Lätt narkotika är lagligt i Holland. George och hans kompisar på studentboendet rökte cannabis tillsammans, berättar Oxana.

Hon visar några dokument från ett sjukhus i Holland. Där står det att George har den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD. Senare får han diagnosen bipolär sjukdom. En annan läkare anser att han lider av schizofreni. Men de olika läkarna han träffar är inte eniga. Oxana berättar att sonen fungerar bra, så länge han tar sina mediciner. Han blir snabbt besviken på arkitektutbildningen, som enligt honom är för inriktad på matematik och beräkningar. Han är mer intresserad av det estetiska. Efter något år byter han utbildning och börjar studera turism och ledarskap. Han provar sig fram, berättar Oxana. Försöker hitta en plats där han passar in. Under tiden på universitetet träffar han sin flickvän.

– Han älskade den här tjejen och han trodde att de skulle vara tillsammans hela livet. Jag frågade honom någon vecka innan han dog om han någonsin hade varit riktigt lycklig i livet. "Ja, när jag var tillsammans med henne", svarade han då.

2015 får han en felaktig kombination av mediciner, som utlöser en psykos. Han är så borta att han inte klarar av att skriva ut flygbiljetterna som Oxana skickar till honom. Hon bor då i Luleå tillsammans med sin man, som har fått jobb som forskare i Piteå och deras gemensamme son.

– Jag förstod att George inte kunde klara sig själv och ville att han skulle komma hit. Men jag fick själv resa till Holland och hämta honom.

När hon kommer dit befinner sig sonen hos hennes vänner. Han har inte pratat eller ätit på flera dagar. Han blir inlagd på sjukhus i två månader.

Oxana ordnar så att Georges läkare i Holland tar kontakt med Sunderby sjukhus. Hennes tanke är att han ska få vård här och han följer med sin mamma till Luleå. Men vården bygger på frivillighet och väl här vägrar han. Efter två-tre veckor återvänder han till Holland och återupptar sina studier. Efter ett år händer samma sak igen. Han får tvångsvård under ett halvår och blir därefter utskriven. Relationen med flickvännen är över. Han förlorar kontakten med sina vänner.

Då bestämmer han sig för att flytta till sin pappa i Ryssland. Men det fungerar inte alls, enligt Oxana.

– Vi ordnade med bostad åt honom i Ryssland och han sökte arbete. Men hans pappa övertalade honom att flytta tillbaka till Holland och han gjorde det.

Han får inte återvända till sitt studentboende och kan inte heller återuppta sina studier. Nätterna tillbringar han på ett härbärge för hemlösa.

– Den 17 januari 2018 kom han hit till Luleå.

Oxana beskriver hur sonen försöker anpassa sig efter sin nya livssituation. Han ansöker om att få läsa svenska. Han får arbete på ett hotell i stan. Han tränar och ibland går han ut på krogen. Men arbetet blir snabbt för betungande och han slutar. Han drar sig undan och sitter mest inne på sitt rum. Oxana är bekymrad. En vecka innan tragedin är ett faktum går hon in i hans rum och frågade hur han mår. Han svarar att han hör röster. Oxana blir rädd.

– Jag började förstå att han inte skulle kunna jobba och klara av att leva sitt liv. Hur kan man göra det, om man hör röster?

Hon blir tvungen att åka hemifrån för en planerad vistelse på Garnis rehabcenter i Boden, där hon ska få behandling av sin MS. Hon är borta i en vecka. På fredagen pratar hon med en läkare och berättar om Georges situation. Hon får rådet att kontakta psykiatrin, läkaren befarar att han har drabbats av en psykos. Men eftersom det snart är helg får hon inte tag på någon vid psykiatrin och hon tänker att hon ska ringa igen på måndagen. På lördag morgon kommer hennes man till Boden för att hämta henne. Väl hemma förstår hon att något är allvarligt fel med George.

"Han gick bara ut ur rummet, som en robot. Han var okontaktbar."

– Han satt inne på sitt rum och vill inte komma ut. Plötsligt hörde vi en duns inifrån hans rum. Jag gick in i rummet och då stod han där. Hyllorna i hans bokhylla var trasiga och alla hans böcker hade rasat ned. Han sade att han hade försökt klättra upp i bokhyllan. Hans fötter blödde. Jag frågade honom vad det var som hände. Men han svarade inte. Han gick bara ut ur rummet, som en robot. Han var okontaktbar. Jag sade till min man att vi måste göra något.

Oxana får veta att George har bråkat med sin lillebror och hotat honom. Styvpappan har gått emellan för att avstyra bråket och George har blivit arg på honom. Men Alexey uppfattar ändå att relationen mellan honom och styvsonen under rådande omständigheter är ganska normal efter händelsen. Oxana bestämmer sig för att gå över till grannen, som är läkare och fråga om råd.

Livet blir aldrig sig likt igen för Oxana och hennes familj.

– Jag frågade om hon kunde komma och titta på min son. Men hon sade att hon inte kunde göra något för honom och att jag måste ringa till 1177 (vårdupplysningen).

Oxana ringer, men får inget svar. Det är det första samtalet i en lång rad telefonsamtal som hon ska komma att ringa den lördagen. Eftersom ingen svarar ringer hon till polisen. Klockan är då 14.21. Hon får svar direkt och strax efter kommer två poliser till hemmet.

– Min son satt i soffan. Den ena polisen stannade med honom och jag visade hans rum och det trasiga skåpet för den andra. Hon såg blodet på golvet. George blödde fortfarande från fötterna, men han verkade inte märka det, han gjorde ingenting åt det. Jag visade ett papper med ett läkarutlåtande om min son. De pratade engelska med honom. Han var inte aggressiv då, men han var inte adekvat.

Blodspåren efter fotskadan finns i alla rum som George har rört sig i och det är ganska mycket blod, inte bara "några droppar", beskriver Oxana.

"Vi bad dem att ta honom med sig. Vi sade att vi var rädda för att vara med honom"

Den ena polisen ska senare berätta i förhör att situationen var lugn och att hon sitter i soffan och pratar med George. Han berättar för henne att han är irriterad på sin styvpappa, att de har haft en dispyt. Hon frågar honom om han har tankar på att ta sitt eget liv. Polisen beskriver hans reaktion på frågan som att han blir förnärmad och att han nekar till att han har självmordstankar. Poliserna vittnar om att de upplever Oxana som "stressad" och att hon också ber dem ta med sig George. "Vi förklarade för henne hur systemet i Sverige fungerar, att polisen inte bara kan plocka med sig någon hur som helst", framgår det i förhören med poliserna. De råder Oxana att ringa till hälsocentralen och försöka få tag i en läkare som kan göra en bedömning av Georges situation. Poliserna lämnar därefter lägenheten. Oxana uppskattar att poliserna är hos dem i ungefär 45 minuter.

– Vi bad dem att ta honom med sig. Vi sade att vi var rädda för att vara med honom, för att han skulle skada oss eller sig själv. Jag sade att han hade en psykos.

Hon beskriver också att hon hör George erkänna för polisen att han har varit aggressiv mot sin styvpappa, men det framgår inte av de nedskrivna vittnesmålen med poliserna.

– De hade åtminstone kunnat vänta med oss tills läkaren kom.

Hon ringer 1177 nästan direkt efter att poliserna har lämnat lägenheten. Hon har sparat samtalsloggarna i sin telefon.

Ett tiotal samtal ringde hon och hennes man den dagen. När polisen till slut kom var det för sent. Oxana har sparat loggarna.

– Den som svarade mig där undrade varför poliserna inte hade kontaktat läkare.

Strax efter klockan 16 ringer Oxana till polisen igen och förklarar då att situationen med George är kritisk. Polisen ger henne numret till psykiatriavdelningen på Sunderby sjukhus och hon ringer dit. Där får hon svaret att hon ska ringa 1177 igen. Klockan är då 16.37. Efter 20 minuter får hon svaret att det ska komma en läkare. Hennes man ska åka för att hämta deras son från en basketmatch. Hon vill inte vara ensam med George och följer med Alexey till bilen. Men på väg dit ringer läkaren på hennes telefon och hon återvänder till lägenheten för att hämta journalanteckningar från Georges tidigare sjukhusvistelser i Holland. Hon uppfattar det som att läkaren är på väg och stannar kvar i lägenheten för att vänta in denna.

"Jag tog min yngste son i handen och vi rusade in i badrummet."

Alexey och hennes yngste son kommer hem. Alexey går ut i köket för att steka köttbullar. Sonen följer med. George går också till köket och börjar bråka med sin styvpappa. På väggen sitter en magnetlist med köksknivar. George rycker åt sig två av dem. Han och styvpappan hamnar på var sin sida av det långa matbordet.

– Jag tog min yngste son i handen och vi rusade in i badrummet. Vi ställde oss längst in i duschutrymmet.

George kastar en av knivarna mot sin styvfar, den träffar honom i örat med skaftsidan. Den andra kniven håller han kvar. Alexey springer in till sin fru och son i badrummet och de lyckas låsa om sig. George står utanför och försöker bryta upp dörren. Han är arg, sparkar och slår mot dörren. Oxana lyckas ringa till polisen från sin mobiltelefon och berätta vad som händer, att de är inlåsta och livrädda. Sista samtalet ringer hon 18.23. Hon får besked om att polisen ska komma, men det hon inte får veta är att det inte finns någon polispatrull i tjänst på plats i Luleå. De två patruller som finns befinner sig just då på annan ort.

– Om jag hade vetat att polisen inte skulle komma direkt, då hade vi aldrig stannat kvar inne i badrummet. Vi trodde att de skulle komma inom några minuter.

Oxana tystnar en stund. Hon bläddrar i polisutredningen, som är flera hundra sidor. Hon fick ut den mot löfte om att beakta sekretessen. Vissa namn och personuppgifter är överstrukna.

– De hade översatt den till ukrainska. Men jag förstår ju inte ukrainska.

Hon blir starkt berörd av att beskriva den evighetslånga väntan inne i badrummet. Kanske befinner de sig därinne i en halvtimme, hon vet inte säkert. Men hon vet att de har dödsångest och att de hoppas på att polisen skulle gå in i lägenheten och undsätta dem. Ingen kommer.

– Min yngste son sade efteråt att han trodde att han skulle dö den där dagen. Det här hade aldrig behövt hända, om polisen hade väntat med oss på läkaren.

"Det här hade aldrig behövt hända, om polisen hade väntat med oss på läkaren"

Plötsligt hör de att någon slags vätska hälls ut över golvet utanför. Brandvarnaren går i gång. Strömmen försvinner och det blir kolsvart.

– Vi kröp ned på golvet och tittade ut genom glipan under dörren. Vi såg eldslågorna.

Enligt polisens tidsdokumentation är de två civilklädda poliserna på plats omkring 18.40. Räddningstjänsten kommer till platsen och Oxana uppfattar att de påbörjar släckningen. Det bildas mycket rök och de börjar få svårt att andas. Polisen i telefonen uppmanar dem att försöka ta sig ut. Men de vet inte var George befinner sig och om han fortfarande har kniven.

– Ingen försökte rädda oss eller släppa ut oss. Vi skrek till polisen i telefonen att vi inte kunde andas, att vi håller på att dö. Det står inget om det i polisrapporten. Men det fanns två poliser utanför vårt hus, varför sökte de inte efter George? Stod de bara där och väntade? Alexey frågade i telefon om någon hade hittat George, men fick till svar att de inte visste var han fanns.

Till sist ser de ingen annan möjlighet än att rycka upp dörren. Svart rök slår emot dem och de ser ingenting. Oxana tar sin son i handen och springer mot ett närliggande arbetsrum, som har ett litet fönster. Hennes man kommer tätt efter. De får upp fönstret och hjälper sonen att ta sig ut. Därefter hoppar de själva ut genom fönstret och hamnar på baksidan av huset. Då ser de George, som kommer gåendes emot dem med kniven i ena handen. Oxana skriker på hjälp och får syn på en kvinna. Kvinnan bär inte uniform och det tar en stund för Oxana att förstå att kvinnan är polis. Oxana skriker till George att han ska sluta med det han håller på med. Då får hon syn på en man som siktar med en pistol mot George. Hon inser då att mannen med vapnet också är en civilklädd polis. George står med ryggen mot polisen. Snett framför honom står Oxana och en bit ifrån henne Alexey. Hans lillebror är på väg att klättra över staketet till grannen. George visar inga tecken på att han förstår att mannen och kvinnan som befinner sig bakom honom är poliser. Det är nu det händer, det som förändrar hela livet för familjen Sepman. Det som får Oxana att leva i en mardröm som aldrig tar slut. Polisen ropar till George, på svenska: "Släpp kniven". Han ropar fyra gånger.

Alexey, som medverkar vid några av intervjutillfällena, är säker på att den högerhänte George håller kniven i vänster hand. Avståndet till hans mamma är ungefär två-tre meter. Styvpappan står ytterligare någon meter ifrån honom, alla står i meterdjup snö och Alexey säger i förhöret att George inte kan röra sig framåt.

Enligt den kvinnliga polisen gör han "något utfall med kniven". Ett annat vittne beskriver att "han gör en rörelse, som om han kastar kniven". Här går meningarna isär om vad som egentligen händer. Oxana och Alexey, som till skillnad från poliserna ser George framifrån, säger att han slängde kniven i från sig. Den landar enligt dem fyra-fem meter ifrån den plats där George faller.

Oxana lever med sorgen över George död, varje dag.

När Alexey får frågan om i vilket skede George släpper kniven, upprepar han det han också sade i vittnesförhöret efter händelsen. George kastar kniven framåt, längs marken. Han håller armen sänkt, inte i ett läge som om han skulle hugga. Oxana och Alexey berättar att kniven landar fyra-fem meter ifrån George, i orörd snö som är minst en meter djup. Kniven försvinner. Ett par, tre sekunder senare, smäller skottet.

Skytten är den manliga polisen. Hans kollega ska senare i vittnesförhör säga att hon hade skjutit, om hennes arbetskamrat inte hade gjort det. Situationen var tveklöst sådan, att det var nödvändigt att skjuta, uppger hon.

Oxana förstår inte vad som händer när skottet kommer.

"Jag såg hur polismannen siktade mot George och sköt. Det kom inget varningsskott."

– Jag såg hur polismannen siktade mot George och sköt. Det kom inget varningsskott. I Ryssland skjuter polisen alltid varningsskott först. Han hade väl kunnat skjuta honom i benet?

– Han gjorde som polisen sade, han slängde ju kniven. Ändå var de tvungna att skjuta honom.

Polisen uppmanar George att släppa kniven en sista gång, efter att han har fallit ihop.

Oxana förhörs första gången bara en knapp timme efter att sonen har skjutits och sedan ytterligare en gång, några dagar senare. Hon får ingen direkt fråga om i vilket skede hennes son släpper kniven. Minnesbilden är inte heller särskilt klar hos henne då. Hon säger att hon var i chock. I dag är hon tvärsäker på vad hon såg.

– Jag minns det tydligt, polisen siktar på honom och skriker åt honom på svenska. George står vänd med ansiktet emot mig och jag hör hur han säger: "Okej, det ska bli så här". Sedan kastar han kniven ifrån sig.

Poliserna flyttar George från platsen där han har fallit ihop och påbörjar hjärt- och lungräddning. Några timmar senare är han död.

George förs till sin sista vila iförd sina nya löparskor. Hans före detta flickvän och en skolkamrat och dennes mamma kommer från Holland för att säga farväl. En ortodox präst kommer också hit, från Moskva. I dag står hans urna i ett kapell i Luleå. Oxana vill att den grävs ned i Ryssland, bredvid Georges mormor och morfar. En dag kommer hon att föra honom dit.

Lägenheten på Östermalm förstördes i branden. Än har familjen inte kunnat få ersättning för det som gick förlorat.

Ett år efter Georges död kämpar familjen för att livet ska bli någorlunda normalt. Den svårt brandskadade lägenheten fick de lämna och bor i dag i ett annat område. De har ännu inte fått ersättning för sådant som gick förlorat i branden. Oxana studerar konst på Sunderby folkhögskola för att sysselsätta sig med något. Hon tvingades lämna sin arbetspraktik på Trafikverket, hon orkade helt enkelt inte fortsätta.

– Jag förlorade mitt barn. Det finns inget som är mer smärtsamt. Om jag hade vetat att polisen i Sverige skjuter för att döda, då hade jag aldrig ringt till dem.

Hon vill berätta om George för att andra människor ska förstå vem han var, bortom sin psykiska sjukdom. Han var en älskad son, bror och vän. Hon vill att det som hände honom utreds ordentligt och att åklagarens beslut om att lägga ned förundersökningen mot polisen omprövas. Hon lever för att det ska kunna ske en dag.

– Det enda som allmänheten har fått veta är det som har stått i korta artiklar i tidningen. Jag vill att människor ska få veta mer. Jag gör det för Georges skull, för hans minne. Jag gör det också för polisens skull, för att de ska kunna göra sitt arbete bättre i framtiden. För att det som hände oss aldrig ska behöva hända igen.