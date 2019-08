Handelsbankens ekonomer räknar med att svensk tillväxt bromsar in kraftigt 2020 och att arbetslösheten stiger upp mot 7 procent. Inflationen väntas hamna under Riksbankens mål på 2 procent och styrräntan antas ligga kvar på –0,25 procent under hela prognosperioden.

2019 2020 2021

BNP-tillväxt 1,5 0,8 1,3

Arbetslöshet 6,4 6,6 6,8

Inflation (KPIF) 1,7 1,7 1,6

Styrränta –0,25 –0,25 –0,25