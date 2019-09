Det var vid lunchtid i fredags som någon senast såg pojken i Haparanda. Under lördagen fick polisen kännedom om pojkens försvinnande och började leta.

Natten till söndagen fick polisen in tips om att pojken kunde befinna sig i Hedenäset, ungefär fem mil norr om Haparanda. De här uppgifterna bedömer polisen dock som kalla i nuläget. I stället riktar man in sig på tipset om att pojken kan befinna sig i området kring Salmis. Runt 14.30 under lördagen gjordes en iakttagelse där.

– Vi har haft helikopter som har sökt honom under eftermiddagen nu också, men vädret var så dåligt så helikoptern har varit tvungen att gå ner. Nu finns det i alla fall ett område att rikta in sig på, så vi ska söka i området väster om Haparanda, säger Maria Linné, kommunikatör vid polisens regionledningscentral.

Missing people har varit i kontakt med polisen, men det är ännu inte klart att man ska gå ut och söka ännu. Polisen kommer skicka upp helikopter igen när vädret tillåter det.

– Vi vill ha in fler iakttagelser utifrån signalementet vi har på pojken, säger Maria Linné från polisen.

Pojken i 15-årsåldern är ungefär 180 centimeter lång, väger cirka 70 kilo och har mörkt hår. Han ska senast ha haft ljusblå jeans och en ljusblå vindjacka på sig och bär på en svart datorväska.