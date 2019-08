Gällivare Polisen kontaktades under tisdagen av en husägare som har upptäckt att någon obehörig person har varit in i personens hus. Intrånget har skett någon gång under de senaste tre veckorna. Huset ligger längs E45 mellan Gällivare och Porjus. Ingenting är tillgripet. Polisen har varit på plats och hållit förhör. En anmälan om hemfridsbrott upprättas.