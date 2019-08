Det kommer falla en hel del regn under torsdagsdygnet. SMHI uplovar exempelvis 14 millimeter i Kiruna och i Luleå 8. I detta regn kan det även finnas åska. regnet kommer hålla sig fast hela dagen, det är inte förrän sent i kväll som molntäcket börjar luckras upp och under fredagen kan det bli lite sol.

Här hittar du prognosen för just din kommun.

Prognoser från SMHI

Kusten

Molnen dominerar och i främst Norrbotten skurar som kan ha inslag av åska. Över Västerbotten en del solglimtar och enstaka skurar. På dagen 15-20 grader, inatt ca 10 grader. Växlande vind.

Inlandet

Molnigt med skurar och risk för åska, på dagen 13-17 grader. Lägre temperatur vid regn. Ikväll minskar skurarna i omfattning och i södra Lappland kan molntäcket börja spricka upp. Inatt som lägst enstaka plusgrader i klara områden. Växlande vind.

Fjällen

Tidvis regn som mattas av framåt kvällen och molnigheten kan då spricka upp något, men i norra Lappland kan lättare regnstänk dröja kvar. Idag ca 5 grader på kalfjället, i lägre terräng 10-15 grader. Inatt som lägst enstaka plusgrader. Vind mest omkring nordväst.

Temperaturobservationer 05.00

Karesuando 11,5

Katterjåkk 9,7

Kiruna Flygplats 11,2

Pajala 12,5

Gällivare11,4 °C11,4 grader Celsius

Kvikkjokk-Årrenjarka 10,6

Arjeplog 9,6

Haparanda 12,9

Hemavan Flygplats 7,4

Luleå Flygplats 14,3

Vattenstånd

Luleå +14. Vattenståndet kommer hålla sig på denna nivå kommande dagarna.

Sjörapporten Bottenviken

I den norra delen växlande 1-5. I den södra delen sydväst 4-8. Under morgonen risk för kustnära dimma. Tidvis regn med måttlig sikt, lokalt med åska.