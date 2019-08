Stadsflytten har gjort stora avtryck på stadsbilden under året. Under sommaren har det gamla stadshuset försvunnit och nu är Gula raden närmast i kö att flyttas. I gruvstadsparkerna har bland annat ett utegym byggt och en liten pumptrackbana för cyklar, sparkcyklar och skateboards.

Där stadshuset har stått blir det enligt Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB, en rekreationsyta.

– Det kommer att vara grönområden, grill- och sittplatser samt hängmattor. En del byggnadsmaterial från Igloo kommer att återanvändas i gestaltningen, bland annat tegel som blir till en grillplats och gamla entrétaket som blir ett scentak, säger Kuokkanen.

|

Till hösten ska Gula raden, som nu ligger mitt emot platsen där gamla stadshuset har funnits, och de kvarvarande flerfamiljshusen på Bolagsområdet flyttas till Skjutbaneområdet vid den nya centrumkärnan.

– Vi förbereder för flytt just nu med utredningar, projektering samt anläggningsarbeten. Nya grunder för husen håller på att anläggas på gamla skjutbaneområdet. På nuvarande plats håller man på att gräva fram grunder så att man kan komma åt att gräva fram under husen och balka upp dessa inför flytten. Flytten planeras att ske under hösten. Inflyttning är planerad till 2021, säger Kuokkanen.

Tidigare har flera Bläckhorn flyttats till det nya kulturområdet. Enligt Siv Aidanpää-Edlert på LKAB Fastigheter, är intresset stort. När dessa är inflyttningsklara är däremot oklart.

– Det beror på hur omgivningarna ser ut. Det kommer att vara en byggarbetsplats runt dessa hus ett tag framöver så inflyttningstiden är beroende av det. Det är stort intresse för lägenheterna och de erbjuds i första hand de som sist bodde i dem innan de flyttades, säger Aidanpää-Edlert.

|

Tidigare i våras kom beskedet att ytterligare 31 kulturbyggnader än vad som tidigare hade planerats ska flyttas istället för att rivas vilket Norrbottens Media tidigare har berättat. Däribland Gula raden, Gamla brandstationen, Frälsningsarméhuset, Pekinghuset samt Landströmshuset. Däremot har inte alla fastigheter köpts av LKAB ännu trots planerna på flytt.

– Den absoluta majoriteten av fastigheterna inom gruvstadsparkområde 2 är förvärvade av LKAB, men det finns ett fåtal fastigheter som inte är i LKAB:s ägo, säger Siv Aidanpää-Edlert på LKAB Fastigheter.

|

LÄS MER: Kulturbyggnaderna som ska flyttas

LÄS MER: Beskedet: 31 kulturbyggnader flyttas