Villainbrotten upptäcktes under söndagen och anmäldes då till polisen. Det är oklart när under helgen som inbrotten har skett. I Jokkmokk har polis varit på plats och genomfört brottsplatsundersökningar. Det är oklart vad som stulits, innan ägarna har hunnit gå igenom sina bostäder. I Töre har tjuven tagit sig in genom att krossa ett fönster. Även här är det oklart vad som stulits.