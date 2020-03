– Beslutet att ställa in togs så pass sent på onsdag kväll och vi har inte hunnit göra någonting ännu. Under dagen ska vi ta fram en avvecklingsplan. Vi måste se vilka pengar vi kan rädda, säger Ottosson.

Intäkter från publikarrangemang skulle täcka en del kostnader. Intäkter från försäljningen av de mössor som skulle utgöra entrébiljett skulle gå till de föreningar som var inblandade i arrangemanget.

– Folk måste ju få tillbaka sina pengar för mössorna. Vi tittar på den biten, givetvis.

|

SM-veckan är dessutom en folkfest med många tillresande. Hotellen har varit fullbokade och folk har hyrt ut sina hus. Sandra Ottosson har inga svar på vad som gäller för privatpersoner.

– Uthyrning av hus har inte gått via oss. Vi har tipsat om att folk ska använda en firma till det, så att det finns försäkring. Det beror ju på hur kontraktet ser ut, säger hon.

Kommunerna Luleå och Boden har avsatt 3,5 miljoner vardera.

Kan Riksidrottsförbundet ställa upp med någon slags förlustgaranti för kommunerna?

|

– Jag har ingen aning. Det här har aldrig hänt tidigare för SM-veckan. Det är en helt unik situation.

Helt bortkastade är pengarna i vilket fall som helst inte, tycker Ottosson.

– Mitt i allt elände är det positivt att vi försökt jobba med hållbarhet. Det innebär att de arenor som rustats upp för arrangemanget kommer att leva kvar och fylla en stor funktion.

Inte heller Luleå kommun har några svar. Stora arrangemang som snöskotercross i Södra hamn och isracing i Norra hamn har redan förberetts under en tid.

– Vi slutar ju förstås att bygga snöhopp och att göra förberedelser på isbanan. Men vi får vänta och se i övrigt vad som händer, säger Patrik Bylin, tillförordnad chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Avbokningarna strömmar in till hotellen i Luleå. Men de flesta som bokat hotellrum får se sina pengar förlorade.

– Vi följer de avbokningsregler som gäller i branschen. Det innebär att det är full betalning som gäller för exempelvis gruppbokningar, säger Jenny Edfeldt, hotelldirektör vid Elite Stadshotellet.

Avbokningsreglerna är tidsbestämda. Efter fyra veckor gäller en fallande skala på återbetalningen. Eftersom beskedet kom så pass nära inpå tävlingarna är det få som får tillbaka pengar.

– De som bokat enbart i slutet av veckan kan eventuellt få tillbaka pengar. Har man bokat via olika bokningskanaler kan man också få ersättning. Det finns en uppsjö olika regler, säger Edfeldt.

Beskedet var ytterligare ett tungt slag för besöksbranschen.

– Det slår hårt mot oss. Vi får ett tomt hotell. Privatresandet har varit relativt opåverkat men nu ser vi att folk drar öronen åt sig där också, säger Jenny Edfelt.