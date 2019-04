Det brukar talas om aprilväder vilket innebär att vädret kan växla rejält men just nu är väderläget ganska stabilt i Norrbotten. Vid kusten ser det inte ut att hända mycket den närmaste tiden, det är några minusgrader på natten och några få plusgrader på dagen och en hel del sol. Så blir det även under onsdagen och några vindar är det inte att tala om. I inlandet är det några grader kallare överlag och under onsdagen når temperaturen bara just över nollan i exempelvis Kiruna, i Gällivare blir det lite varmare. I Tornedalen blir det uppåt fem plusgrader på dagen och en del sol väntas.

Här hittar du prognosen för just din kommun.

Progoser från SMHI

Kusten

Klart till halvklart väder och på dagen 4-8 grader, nära kusten i den sydliga pålandsvinden något lägre. I natt halvklart till mulet och torsdag morgon snöfall. Nattemperatur 0-3 minusgrader. Sydlig, på dagen byig, vind.

Inlandet

Klart till halvklart väder och på dagen 1-5 plusgrader. I kväll mulnande västerifrån följt av snöfall. Nattemperatur 1-5 minusgrader. Sydlig på dagen byig vind, annars mest svag. I natt nordvästlig tilltagande byig vind.

Fjällen

Halvklart till mulet, från sena eftermiddagen nordväst ifrån snöfall, som når södra Lapplandsfjällen i natt. Snöfallet kan i norra fjällen tidvis vara ymnigt, men lättar allmänt frampå morgonen. Temperatur på dagen -4 till +4 grader, i natt 5-10 minusgrader. Först mest svag sydlig vind. I natt nordvästlig vind, frisk på kalfjället.

Temperaturobservationer 05.00

Karesuando -5,7

Katterjåkk -5

Kiruna Flygplats -6,2

Pajala -7,5

Gällivare -7,2

Kvikkjokk-Årrenjarka -9,6

Jokkmokk Flygplats -2,7

Arjeplog -5,1

Haparanda -1,8

Luleå Flygplats -1,7

Vattenstånd

+49 i Luleå.

Info från lavinprognoser.se:

Det är måttlig lavinfara i Abisko/Riksgränsenfjällen samt Kebnekaisefjällen. Lavinprognoser.se skriver för onsdagen:

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.

Vi kommer från en period med många stora laviner och det är klokt att utgå från att faran inte är över. Välj var du åker med omsorg. Om det är brant nog för laviner och vinden har lagt in drevsnö så misstänk att sluttningen är lavinfarlig. Branta, exponerade vägval innebär hög risk. Jämnt lutande sluttningar flackare än 30 grader är säkrare alternativ.