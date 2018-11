Kommunstyrelsen

Ordf. Sven Tornberg (C), vice ordf. Anders Rönnqvist (SJVP), Eija Stenberg (C), Bertil Segerlund (C) , Catarina Lindmark (SJVP), Niklas Olsson (M), Lars-Erik Wikberg (KD), Nina Pörhölä (S), Bengt Westman (S), Eivor Olofsson (S), Jan-Ola Eriksson (S).

Socialnämnden

Ordf. Janne Lind (C)

Barn- och ungdomsnämnden

Ordf. Niklas Olsson (M)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordf. Pia Hulkoff (SJVP)