Vid 11.30-tiden under torsdagen satt samtliga SHL-klubbar i ett krismöte och en stund senare kom beskedet. Det blir inget SM-slutspel innan 24 mars.

Orsaken till beslutet är risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 och regeringens beslut angående allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

- Nu när beslutet om att begränsa publika evenemang har tillkommit väljer vi i enighet med samtliga 14 klubbar och i samråd med hockeyförbundet att skjuta på slutspelet för att förhoppningsvis kunna spela med publik framöver, säger Michael Marchal, VD SHL, i ett pressmeddelande.

- Vi fortsätter lyssna på de sakkunniga och följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen tar fram men vi och klubbarna är överens om att hockey ska spelas med publik i största möjliga mån, därför väljer vi nu att skjuta på slutspelet.



Förskjutningen innebär att slutspelet, med start från kvartsfinalserierna, kommer avgöras i bäst av fem matcher istället för bäst av sju matcher. Åttondelsfinalerna kommer att spelas i bäst av tre matcher som planerat med datumen 24, 26 och 28 mars.

Beslutet kring datum och upplägg gäller under rådande omständigheter och kommer utvärderas löpande i enlighet med myndigheternas riktlinjer.

Folkhälsomyndighetens direktiv kring att begränsa allmänna sammankomster med över 500 personer kom under onsdagen. Den sista grundserieomgången, som ska spelas under torsdagen, påverkas därmed och kommer att spelas för tomma läktare som tidigare kommunicerat.

- Ingen önskar tomma läktare men hälsan går alltid först och vi lyssnar och lyder till de direktiv myndigheterna ger, avslutade Marchal.

För SDHL, hockeyallsvenskan och hockeyettan fortsätter man att spela enligt gällande seriebestämmelser, men med publik enligt Regeringens beslut. Ligorna och Svenska Ishockeyförbundet står i nära dialog gällande utvecklingen och är beredda att ta snabba beslut om så krävs.