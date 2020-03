Piteå IF fick under onsdagskvällen beskedet att EFD, SEF och Svenska Fotbollförbundet gemensamt har beslutat att stoppa all publik i Svenska Cupen.

Mallbacken–Piteå på lördag kommer att spelas utan publik.

Samma sak gäller hemmamatchen mot KIF Örebro 22 mars. Den kommer dock ändå att tv-sändas på pt.se, öppen för alla prenumeranter.

Beslutet om spel utan publik gäller på obestämd tid.

Men Folkhälsomyndigheten säger att förbudet mot evenemang med över 500 personer bör gälla i minst två månader.

Det innebär åtminstone till mitten av maj. Damallsvenskan startar 4 april då PIF möter Uppsala borta. Den 19 april är första hemma matchen mot Växjö. Att publik ska släppas in på den matchen är just nu högst osannolikt.

Matcher utan publik kan gälla i flera månader.

– Klart att det kommer att svida ordentligt för vår ekonomi när vi dessutom kände att vi var på rätt väg. Det känns surt, men det här är bara att förhålla sig till och lyssna på experterna, säger Rikard Fahlman, ordförande Piteå IF DFF.

De herrallsvenska klubbarna är inne på att skjuta på sin serie. Samma sak kan bli aktuellt för damallsvenskan.

Fahlman är inne på det spåret.

– Det är inte omöjligt att ligan skjuts på tiden. Vi kan bara lyssna på experterna. Ska vi spela inför tomma läktare är det kanske bättre att skjuta på starten. Jag har inte riktigt tänkt klart tanken. Men vad är idrott utan publik? Fotboll är en fest och utan folk blir det inte bra. Glädjen måste finnas. Sedan är det en hård ekonomisk smäll för oss det här.

Dessutom vet ingen om serien kan avgöras under rättvisa förhållanden.

NBA-ligan i basket skjuter på sina matcher sedan en spelare drabbats av coronaviruset.

– Vad händer om en av våra spelare också blir smittad. Då kommer säkert alla i truppen att hamna i karantän och hur hanterar man det?, säger Fahlman.

En annan fråga är hur Piteå ska ta sig till bortamatcherna när ett troligt scenario är att flighter riskerar att bli inställda i takt med att folk reser mindre.

Just nu finns många frågor och få svar. Klart är i alla fall att den våg av inställda arrangemang som drabbar idrottsvärlden saknar motstycke i historien.