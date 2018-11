En Sifo-undersökning har visat att fem av svenskarnas topp tio drömresmål i Sverige ligger i Kiruna, ishotellet, Kebnekaise, Treriksröset, Kungsleden, Kungsleden och Abisko. Kiruna har gått från att år 2013 haft 400 423 gästnätter till att år 2017 haft 474 2834 gästnätter. Vilket gör Kiruna till den största resedestinationen sett till gästnätter i länet. Luleå hade jämförelsevis 334 531 gästnätter 2017. Statistik från SCB som hämtas genom frivillig inrapportering från hotell, stugbyar, camping och vandrarhem med kapacitet på över 18 bäddar, ej inräknat är privat uthyrning samt t ex Airbnb. En bit över 50 000 gästnätter är besökare som reser utifrån Europa och där har ökningen varit mer dramatisk från en bit över 23 000 till en bit över 52 000. Destinationsföretaget Kiruna Laplands avgående vd Daniel Rosenfors gladdes åt de siffror som han presenterade under onsdagen.

– Just nu ser det väldigt bra ut och vi har ett mycket bra läge.

Hur klimatsmart är det att folk från hela världen ska flyga till Kiruna?

– (skratt) Ja, den (frågan) är ju intressant. Jag tror att det vi kan göra, vi kan inte stoppa resetrenden på något sätt, är att vara så hållbara i vår anvädning av natur och kultur på plats som bara är möjligt. Självklart är det inte klimatsmart att flyga hela världen runt, men vi (besöksnäringen) kanske inte ska göra det till vårt mål att stoppa resandet.,

Ni får tacka och ta emot?

– Ja, det skapar ett attraktivt samhälle och arbetstillfällen. Sedan hur vi kan hantera vår natur på bästa och hållbara sätt, där vi kan lägga vårt krut.

Just nu är alltså tillväxten för besöksnäringen god, men när Daniel Rosenfors blickar framåt ser han ett typiskt orosmoln vid horisonten – fler hotell och fler gästbäddar.

– Vi har ju 4000 gästbäddar idag och vet att en stor del av bäddarna är helt stängda under delar av året (t ex skidanläggningarna), även om de gör vad de kan för att förlänga säsongen och mycket av tillväxten kommer från att de orkar ha öppet under större delar av året.

– Ser vi till högsäsong, med norrsken mitt i vintern, behöver vi redan nu öka kapaciteten i Kirunaområdet.

Men att bygga hotell kräver mark, mark som ägs av staten.

– Vi har ju i stort sett bara statlig mark, så vi behöver gemensamt kraftansamla för att få till mer mark i våra eftertraktade områden. Det måste ske i dialog med alla parter.

Daniel Rosenfors jämför hotellbyggande med gruvprospektering.

– Att inte bygga nu är som att hitta en malmkropp men att välja att inte bryta den. Det gäller att vi verkligen bevisar nyttan i de naturtillgångar vi har och hur de kan skapa ett attraktivt samhälle och arbetstillfällen som i längden leder till ökade skatteintäkter.