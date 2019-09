I Norrbotten genomfördes 60 fjällräddningar under 2019, att jämföra med 84 under 2018 och 75 under 2017. Det handlar oftast om personer som drabbats av sjukdom av något slag, hälften av alla ärenden handlar exempelvis om att personerna fått frakturer.

– De resurser vi använder för att undsätta människor i nöd blir i många fall en mix av fjällräddare tillsammans med ambulanshelikopter och polishelikopter, säger Lars Ragnvaldsson, verksamhetsutvecklare vid räddningstjänstgruppen.

Det allra vanligaste området för en räddningsinsats ligger i Norrbotten.

– Vi märker av det ökade intresset för att vandra i fjällen och Kebnekaise är det område där vi genomför flest räddningsinsatser, fortsätter Lars Ragnvaldsson.

Trenden med minskade fjällräddningsinsatser gäller även i Jämtland och Västerbotten som också ingår i polisregion nord.

Under 2019 genomfördes totalt 100 insatser i region nord att jämföra med 140 mot 2018. En logisk förklaring kan vara att det under 2018 var väldigt bra väder under en lång period vilket kan ha gjort att fler människor rörde sig i fjällterräng.