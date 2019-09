Världen över demonstrerade människor för klimatet under fredagen under parollen "Fridays for future". I Jokkmokk lyste en varm höstsol på det femtiotal Jokkmokksbor som samlats i parken. Alva Fjellström från Vilhelmina norra sameby läser på samiska samhällsprogrammet vid Bokenskolan i Jokkmokk. Hon och hennes familj är renskötare och ser klimatförändringarnas effekter på ett mycket konkret sätt.

– Vi måste stödutfodra renarna nästan varje vinter. Det lägger sig is både under och över snön och renarna kan inte skrapa fram renlaven. Ibland påverkas också flyttlederna när isen inte är lika stark.

– Jag känner mig ibland både maktlös och värdelös - men samtidigt hoppfull. Jag vill och tror att mina barn en gång också kan bedriva renskötsel, säger hon.

Jenni Laiti var en de som arrangerat demonstrationen via organisationen 350. Hon konstaterade att fredagens demonstration för klimatet var den största manifestationen hitintills i Jokkmokk och att den växt.

– Förra gången var vi bara 16 personer.

Demonstrationen gick i också sångens tecken. Nannie Fredriksson är ledare för Dálvvadiskören och en annan av initiativtagarna till demonstrationen.

– Varenda röst kan göra skillnad och sången är ett sätt att nå ut till många. Klimatfrågan berörs i många låttexter nu. Lyssna med stora öron så hör ni. Låt musiken tala, uppmanade hon. Hon påminde också om vikten att ta ansvar.

– Kan en 15-åring göra så stor skillnad så kan du och jag.

