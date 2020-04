Det kom ett mejl till redaktionen från en anonym avsändare som säger sig arbeta natt på ett äldreboende. Personen beskriver situationen som fruktansvärd. Personalen hinner inte gå alla ronder på natten och svarar bara på vart tredje larm som kommer. "Vi fastnar hos döende brukare, de kan inte andas o vi kan inget göra", skriver personen och uttrycker att det inte finns tillräckligt med morfin och inte syrgas, sugar eller mediciner. "Orkar knappt gå på jobbet hjälp!!!".



Marita Sirkka, ordförande på Kommunal, blir inte förvånad när vi läser upp mejlet.

– Vi har hela tiden samtal från oroliga medlemmar, vi är nedringda. De är jätteoroliga, många är ledsna. Jag förstår dem, de måste bli lugnade av arbetsgivaren. Vi försöker stötta och göra det vi kan.

Vad är det de är oroliga över?

– Sin egen hälsa. Och för att gå runt och smitta. Det här är ju dödligt. Vi har gråtande människor som är roliga för sin egen hälsa och för brukare.



Marita Sirkka skulle önska mer information till personalen från arbetsgivaren.

– Mitt råd är att jobba som Gällivare, det är bra dialog med arbetsledningen. Här har handspriten varit inlåst hos chefer och sköterskor. Folk har haft problem att få ut skyddsutrustning, den har varit så bristfällig. Arbetsgivaren lägger locket på istället för att som i Gällivare ha en öppenhet och jobba tillsammans, det saknar vi här i Kiruna.

Hon tycker att det sätt som socialförvaltningen har hanterat coronapandemin på är under all kritik.

– De skapar ju bara större oro bland personal, det är fruktansvärt. Kiruna kommun har medverkat till den smittspridning som förekommer genom sin hantering av det här. Vi sitter ännu och väntar på arbetskläder. Vi har tunikor, men vi springer med egna byxor.



Enligt Marita Sirkka så har inte rutinkedjan vid misstänkt smitta följts.

– Det har inte fungerat, för personalen har blivit ifrågasatt när man har begärt utrustning, både av chef och sköterska.

– Det finns jättebra chefer inom vissa distrikt som verkligen är måna om sin personal, men några är nonchalanta.



Agneta Björnström (C), ordförande i socialnämnden, vill inte kommentera det anonyma mejlet. Hon vill inte heller kommentera kritiken från Kommunal.

– Jag diskuterar gärna med kommunal, men inte via media, säger hon.

Tidningen har också sökt Håkan Dahlqvist, socialchef, men han har inte gått att nå.