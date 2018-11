Berg tog upp siffrorna under kommunchefens rapport på måndagens kommunstyrelsemöte i Boden. Enligt SCBs månadsrapport per augusti uppnår folkmängden i Bodens kommun till 28 092 personer. Detta efter en tydlig minskning under augusti, då folkmängden sjönk med 77 personer. Orsaken enligt Berg var en kraftig utflyttning kopplad till studiestarten.

Befolkningstillväxten har också enligt kommunchefen under ett antal år vilat på inflyttning från utlandet.

– När nu detta ansvar avtagit är det extra angeläget att vi lyckats behålla dem som söker uppehållstillstånd för att nå målet om 30 000 innevånare 2025.

En förklaring till att Bodens kommun inte lyckats behålla de som får uppehållstillstånd och vill stanna kvar i kommunen är bristen just nu på bostäder, enligt kommunchefen. Därför ser Mats Berg fram emot mer byggande eftersom det i sin tur kan öka antalet inflyttande till kommunen så man kan nå det önskade och nödvändiga befolkningsmålet.