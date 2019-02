Arbetsmiljöverket inspekterade Kalix Tele 24 i maj 2017 och fann vissa brister i arbetsmiljön, vid uppföljning visade det sig att vissa brister är kvar.

”Arbetsmiljöverket bedömer att arbetet som telefonist i Connectgruppen är förenat med särskilda risker för utvecklande av ohälsa. Arbetet är starkt styrt och bundet. Uppdragen är korta, rutinmässiga med avgränsat arbetsinnehåll. Telefonisten är helt styrd av informationen på bildskärmen och av det den inringande kunden säger. Något utrymme för eget tänkande, eget beslutsfattande, nyttjande av egna kunskaper och erfarenheter finns i liten eller ringa utsträckning. Arbetet styrs av frekvensen på de inkommande samtalen. Antalet samtal kan vara 300-500 samtal per arbetsdag. Arbetstempot är högt med nya samtal som väntar när ett samtal är avslutat” skriver Arbetsmiljöverket som bedömer att gruppens arbete är sådant att det finns risk för kognitiv överbelastning.

”Arbetet i Kundtjänstgruppen innebär andra påfrestningar. Telefonisterna behöver sätta sig in i och skaffa sig kunskaper om de olika datasystem som finns hos olika kunder. Det har framkommit att antalet kundtjänstkunder har ökat under senare tid. Vid inspektionerna har också framkommit att telefonisterna inte får tillräckligt med tid för detta eftersom de måste utföra dessa arbetsuppgifter under den schemalagda telefontiden (den tid de har öppen telefon)” skriver Arbetsmiljöverket som bedömer att situationen ställer stora krav, skapar frustration och otillräcklighetskänslor.

”En långvarig obalans mellan höga krav och hög mental belastning med otillräcklig återhämtning ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning” skriver Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket förelägger Kalix Tele 24 att åtgärda bristerna, föreläggandet förenas med ett vite på 500 000 kronor.

Företaget ska senast den 15 augusti 2019 ha genomfört en rad åtgärder:

Klargörande och undersökning av de olika telefonistgruppernas arbetsinnehåll och arbetsbelastning under den schemalagda telefontiden, undersökning och riskbedömning av bonussystemets arbetsmiljökonsekvenser, anlitande av oberoende resurs, åtgärdande av buller och akustik samt ha medverkan av arbetstagare/skyddsombud i arbetsmiljöarbetet.

Norrbottens Media har varit i kontakt med Katarina Björnfot, huvudskyddsombud på arbetsplatsen, hon har bett att få återkomma i frågan.