norrbotten

Pensionsmyndigheten anser att det finns drygt 100 000 pensionärer i Sverige som har rätt till bostadstillägg men som inte söker det. Samtidigt som myndigheten arbetar för att fler ska söka tillägget väntar många på ett svar på sin ansökan.

– Jag skickade in min ansökan i februari, jag har fortfarande inte fått något svar, säger Luleåbon Rolf Olson.

Enligt Pensionsmyndigheten får man räkna med femton månader innan man får svar på sin ansökan. Men det kan ta längre tid om man inte fyllt i hela ansökan korrekt.

– Om ansökan inte är ifylld måste vi skicka tillbaka den för komplettering. Det tar gör att handläggningsprocessen drar ut på tiden, säger Johan Kullander, produktionsområdeschef för förmånshandläggningen vid Pensionsmyndigheten.

Ansökan om bostadstillägg kan göras via post eller webben. Endast tre av tio ansökningar som kommer in via post är ifyllda korrekt, vilket ställer till stora problem. Myndigheten rekommenderar pensionärerna att skicka in ansökan via webben.

– Man kan söka via post, men det är lättare via webben. Där får man instruktioner på ett bättre sätt och det går inte att skicka in en ansökan som inte är ifylld.

Pensionsmyndigheten har anställt mer personal och byggt ett nytt handläggningssystem för att korta ner ansökningstiden. Förra året blev det även möjligt för anhöriga att hjälpa till vid ansökning via nätet.

– Förhoppningsvis kommer ansökningstiden att gå ner nästa år, säger Johan Kullander.

Rolf Olssons tror att myndigheten förlorar på den långa ansökningstiden.

– Det är nog många som ger upp när det tar så lång tid.