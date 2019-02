Stina Jackson: Silvervägen

”Det är en ny västerbottnisk författarstjärna som tänts och med lyskraft som redan nått långt utanför Sverige. Stina Jackson är så mycket mera än en enkel deckardebutant”, skrev Jan Bergsten.

Fatima Bremmer: Ett jävla solsken

”Bländande bra är biografin om Ester Blenda Nordström, Sveriges första undersökande journalist. Vill ni veta hur det gick till när Svea rike blev det moderna Sverige genom en otroligt spännande människas liv så missa inte denna biografi”, skrev Eva Bergsten Sundberg.

Liza Marklund: Pärlfarmen

”Deckardrottningar finns i överflöd, men inte många kan skriva storslagna äventyrsberättelser med ingredienser som våld, kärlek och pengar, där också djupare frågor kring tro och meningen med livet inbegrips. Av ”Pärlfarmen” är jag med andra ord mycket imponerad”, skrev Solveig Nordmark.

Amos Oz: Judas

”Amos Oz skriver övertygande, stillsamt och ofta känsligt, ibland med en oetisk ton, men ibland också lite för internt judiskt. Han berör även staten Israels ständiga verklighet, konflikten mellan konfrontation och samförstånd, det evigt olösliga dilemmat. En läsning som onekligen passar i påsktid”, skrev Hans Olov Ohlson.

Sven Wollter: Hon, han och döden

”Det är både surrealistiskt och absurt. Men samtidigt lagom drömskt och fantasifullt för att man ska se de flerdubbla bottnarna i texten. Jag har lite svårt att växla mellan att skratta eller att dra på munnen, och att känna in sorgen som de mest nakna utsagorna i boken förmedlar. Därför är det lättare att hålla distansen i läsningen, och ta texten som en skröna berättad från spegellandet, där vad som helst kan hända”, skrev Maria Vedin.

Mikael Niemi: Koka björn

”Tänk att det ska till en norrbottning för att lyckas med allt detta. En Pajalabo. I Mikael Niemis språk är det kombinationen av dynamik och enkelhet som tilltalar mig mest. Bakom orden finns så mycket kraft. De bilder han förmedlar av människor och miljö är tydliga, känslorna äkta. Det hela är faktiskt inget annat än en fullträff”, skrev Solveig Nordmark.

Anna Jörgensdotter: Solidärer

”Ingångarna och frågeställningarna är många i Anna Jörgensdotters brett hållna roman om ”krigets konsekvenser och kärlekens former”. Karaktärerna är ytterst levande och jag inte bara tycker mig se hoppet och sorgen paradera omvartannat på Las Ramblas i centrala Barcelona, jag är där, på plats. Anna Jörgensdotters roman är dock en seger som förtjänar många läsare”, skrev Ingemar Nilsson.

P C Jersild: Tivoli

”P C Jersild är mästare på att införliva både dystopi och science fiction i romaner som är förlagda till nutiden. I nya romanen ”Tivoli” står berättelsen med ena benet i nutiden och det andra i ”framtiden”. I all sin seriositet så är ”Tivoli” också väldigt underhållande, både i sin satir och sin svarta humor, vilket P C Jersild visat prov på i så många av sin imponerande rad av betydelsefulla romaner”, skrev Maria Vedin.