Under flera år har luftmätningar utförts på den låga byggnaden mellan stadshus A och B.

Sedan trafikomläggningen i centrum så består trafiken i huvudsak av lokaltrafikens gasdrivna bussar och Länstrafikens dieseldrivna bussar. Trafikmängden har dessutom minskat i centrum sedan kommunen beslutade att införa gångfartsområden.

Miljö- och byggnämnden gav därför samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda en ny placering för luftmätningar.

Förslaget är att flytta luftmätningen till Sandenskolan, men innan kommunen gör det vill den mäta luften på båda platserna för att få det bekräftat att den nya mätpunkten har högre luftföroreningshalter än den gamla.

Kommunen mäter kvävedioxid och bensen. Under förra vintersäsongen mätte man båda ställena. Mätningarna från 2018 visar att skillnaden mellan mätplatserna blev större när det var kallare. Dessutom ökar halterna när temperaturen sjunker.

Johan Gröhn (C), nu ordförande i miljö- oh byggnämnden, säger dock att de inte har nog många mätvärden. Därför har nämnden bestämt att utföra nya mätningar varannan vecka under februari till och med april månad.

– Enligt de krav vi har på oss ska vi mäta att luften är nog bra för kommuninvånarna. Då måste vi ta reda på om den mätplats vi har på kommunhuset är nog bra eller om vi ska flytta den någon annanstans. Genom att mäta fler gånger under den kalla perioden på båda ställena, så får vi ett resultat. Det är ju också en kostnad i att flytta utrustningen från stadshuset.