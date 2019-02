Tack för er skrivelse,

Jag vill svara på skrivelsen och förklara arbetsgivarens syn på sommarförskola, rullande semesterförläggning och andra tankar och frågor som ni lyfter fram i skrivelsen.

Vi lyssnar på våra medarbetare och prioriterar en god dialog och samverkan. Det är viktigt för oss. Men ibland behöver vi som arbetsgivare göra avväganden inom de ramar som finns. Det kan betyda att vi inte alltid kan tillmötesgå de fackliga organisationernas önskemål genom medlemmarna. Så är det i det här fallet.

Vi behöver också precis som ni skriver alltid tänka på barns rättigheter. I förskolan har vi barn och familjer som har behov av förskola även under juli månad. Det är vår skyldighet att även då erbjuda en bra och innehållsrik verksamhet som följer lagstiftning om t ex legitimerade förskollärare och barnskötare och läroplanens intentioner.

Förskolan har också ett serviceansvar att svara upp mot. I Luleå har vi basindustrier, företag och organisationer som går för fullt hela sommaren. Företagen har medarbetare som också är vårdnadshavare till barn i vår förskola som kan behöva plats i sommaröppen verksamhet. Sommaren är också chansen för personer som saknar arbete att komma in på arbetsmarknaden. De personerna kan också vara vårdnadshavare i våra förskolor. Vi ska därför inte ifrågasätta föräldrarnas behov av plats i förskolan på sommaren. Arbetar eller studerar man så behöver man platsen för sitt barn. Vi kan däremot inte erbjuda sommaröppna förskolor i alla skolområden. Om vi skulle göra det behöver vi ännu fler personal som jobbar i verksamheten och kostnaderna skulle bli orimligt höga. Våra medarbetare behöver också välbehövlig sommarsemester.

De fackliga organisationerna önskade även inför sommaren 2019 att sommaröppet skulle bemannas med vikarier eller genom ordinarie personal som frivilligt vill arbeta. Det kunde inte arbetsgivaren möta. Dels då det finns ett beslut om att sommaröppet ska bedrivas mer samlat, kvalitets- och kostnadseffektivt. Dels då det numera är osäkert att de drygt 70 personal i form av vikarier, till del legitimerade förskollärare och barnskötare som vi i så fall skulle behöva under 5 veckor finns att tillgå. Om vi i 5 veckor tar in 70 vikarier kostar det också mer än 2 miljoner kronor.

Vid förhandlingarna i januari 2019 med Kommunal och Lärarförbundet ställde vi som arbetsgivare frågan om de fackliga organisationerna såg någon annan, alternativ eller bättre modell än den vi som arbetsgivare föreslog genom rullande semesterförläggning. De fackliga organisationerna hade inte något annat förslag. De var också tydliga med att de inte såg beslutet som ett bra beslut, att beslutet ur deras och medlemmarnas synpunkt uppfattades som att Luleå Kommun inte var en attraktiv arbetsgivare om inte alla medarbetare kan förlägga sin semester som tidigare år, om inte arbete på sommaröppet sker genom vikarier eller genom ordinarie personal på frivillig basis. Vi gjorde också en riskbedömning och upprättade en handlingsplan för att överbrygga riskerna. Förhandlingarna avslutades. Vi var inte eniga. Det händer ibland.

Vi upplever att vi har fört dialog i den här frågan. Dialogen startade redan inför sommaren 2018. Då var ambitionen från vår sida att pröva och om möjligt bejaka önskemålet från de fackliga organisationerna att bemanningen i första hand skulle ske på frivillig basis. Vi tillfrågade därför alla medarbetare vilka som kunde tänka sig att jobba under delar av sommaröppet, det vill säga förskjuta sin semester och inte förlägga den till alla fem veckorna i juli månad. Vi fick in ett fåtal intresseanmälningar, de flesta enbart för veckorna 27 och 31. Vi vill inte att den osäkerhet och det missnöje som uppstod förra sommaren ska uppstå igen. Det är inte bra för våra medarbetares arbetsmiljö.

En utvärdering av föregående års sommaröppna förskola genomfördes under hösten 2018. Alla berörda grupper som planerade, organiserade eller jobbade på sommaröppet, personal och chefer från den pedagogiska verksamheten, måltidsverksamheten, serviceorganisationen, administrationen bjöds in att delta. Synpunkter inkomna från vårdnadshavare omhändertogs också. De fackliga organisationerna uppmanades att inkomma med skriftliga synpunkter på sommaröppen förskola 2018 till förskolans verksamhetsövergripande samverkansgrupp i oktober. Både Kommunal och Lärarförbundet inkom med skriftliga synpunkter. Alla synpunkter, från alla berörda har funnits med i den utvärdering som genomförts och som redovisades i FÖS i december 2018 och i VÖS förskola januari 2019. Synpunkterna har också funnits med i det förslag som förskolan lämnade och förhandlade i januari 2019 om rullande semesterförläggning. Vi har med utvärderingen som grund förbättrat och utvecklat rutiner och organisation inför sommaren 2019. Men vi har inte kunnat tillmötesgå önskemålet om att endast vikarier ska bemanna sommaröppet i kombination med den personal som eventuellt frivilligt vill jobba under sommaröppetperioden. Det ligger utanför den ram som fastställts för sommaröppen förskola, samlat, kvalitets- och kostnadseffektivt.

Vår modell om rullande semesterförläggning har sedan informerats och kommunicerats på arbetsplatserna med fackliga ombud eller i LARS-grupper och på arbetsplatsträffar genom förskolecheferna. Modellen bygger på att medarbetare två av sju år startar sin semester i mitten av juni eller i mitten av juli och därigenom bemannar den sommaröppna verksamheten två eller tre veckor. Övriga fem somrar kan man förlägga sin sommarsemester till minst de fem sommarveckorna i juli. Genom rullande semesterförläggning kan vi erbjuda alla medarbetare som så önskar en sammanhängande semester om minst 5 veckor alla somrar, fler veckor om det är ett önskemål och om det är möjligt att bejaka.

Vi ska organisera för en sommaröppen verksamhet som ger barnen en bra och innehållsrik förskoleverksamhet. Vi behöver också bemanna verksamheten så att kostnaderna hålls så rimliga som möjligt. Den modell som vi tagit fram med rullande semesterförläggning försöker möta de båda behoven, samtidigt som vi försöker vara en god arbetsgivare och tillse att personalen får en så lång sammanhängande sommarsemester som möjligt, känd i god tid i förväg. Vi kommer att följa upp hur sommaröppet och den rullande semesterförläggningen för 2019 faller ut. Inhämta synpunkter från de medarbetare som jobbat. Synpunkter som kan förbättra organisationen ytterligare till kommande somrar.

Även tidigare år har rätt så många medarbetare i förskolan önskat och beviljats semester från andra hälften eller slutet av juni månad och någon/några veckor in i augusti månad. Vi har även tidigare år haft barn i den ordinarie verksamheten dessa perioder och ibland också behövt ta in vikarier tillfälligt beroende på hur många barn som funnits i verksamheten i förhållande till den personal som påbörjat sin sommarledigt eller ännu inte kommit tillbaka från den. De barn som kommer nya efter sommaren kommer successivt från augusti och fram till september-oktober månad. På det sättet skiljer sig inte den här sommaren från tidigare år. Det som skiljer den här sommaren från tidigare är att vi styr hur många som kan vara lediga samtidigt, från andra hälften av juni och under perioden fram till några veckor in i augusti.

Att hålla sommaröppet enligt den tidigare modellen (före 2018), det vill säga i alla skolområden och vid ett stort antal förskolor samtidigt är inte längre möjligt. Det är ett omfattande organisationsarbete som när det gjordes på det sättet berörde många chefer, många medarbetare och i alla skolområden parallellt. Bemanningen skedde genom vikarier och kostnaderna var höga. Det är inte längre försvarbart eller effektivt nyttjande av resurser att göra så. Tillgången till vikarier idag medger heller inte det. Inte sällan bemannade vi också tidigare år för betydligt fler barn än vad som faktiskt kom till verksamheten. Det är fortfarande en risk att bemanningen även denna sommar blir högre än det antal barn som faktiskt kommer till verksamheten. Men i år senarelägger vi tidpunkten för vårdnadshavares anmälan om behov av plats vid sommaröppen förskola till 15 april-15 maj. På så vis tänker vi att de vårdnadshavare som anmäler platsbehov säkrare vet att de har behov av platsen och kommer att nyttja den. I april-maj har vårdnadshavarna fått besked om sina sommarsemestrar eller vet om de erbjudits sommarjobb.

De förskolor som håller öppet är våra ordinarie lite större förskolor med 4 avdelningar eller fler. Det är inte några ”storförskolor”. Inte heller ”klumpar vi ihop barn i stora barngrupper”. Barngrupperna kommer inte att vara större än annars. Vi räknar med 17 barnplatser i snitt per avdelning. Sannolikt kan det bli färre eftersom ett antal barn alltid brukar falla bort även om vi nu senarelagt anmälan om plats. Vi har också tagit höjd för att bemanna med upp till fyra pedagoger per avdelning just för att säkra att bemanningen är tillräcklig och för att tryggliggöra för personalen som arbetar på en enhet som de kanske vanligtvis inte arbetar på. Att säga ”att förskolan inte tar hänsyn till barnen” skapar obefogad oro hos vårdnadshavare. Vår verksamhet bygger på att vi har barn i förskolan - året om. Det är därför vi finns. Utifrån givna förutsättningar erbjuder vi den bästa tänkbara verksamheten för barnens omsorg och lärande när deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Vi har en hög kvalitet i Luleås förskolor. Det är tack vare en i grunden god resurstilldelning, målmedvetet och systematiskt förbättringsarbete, en hög kompetens och jättefint arbete utfört av förskolans personal. Det står och faller inte med en förändrad sommarorganisation.

Det är riktigt att vi har en stor kompetensförsörjningsutmaning framför oss. Det är också den utmaningen som vår största arbetsmiljöutmaning. Det gäller för landets alla förskolor även Luleås. Det är idag svårt att rekrytera behöriga till förskolans ordinarie tjänster, det gäller både barnskötare och förskollärare. Det gäller för hela Sverige. Vi ser det nu också i Luleå. På samma sätt är det svårt att rekrytera vikarier till verksamheten. Vi bedriver därför ett aktivt arbete för att marknadsföra våra verksamheter, deltar vid mässor, finns och syns i sociala medier, annonserar, erbjuder introduktionsutbildningar för de vikarier vi lyckas rekrytera in och som helt saknar utbildning och erfarenhet från förskolan. Vi satsar också särskilt på att rekrytera fler män till förskolan.

Vi har också tagit fram och arbetar sedan två år tillbaka utifrån en riktning som tydliggör roller och ansvar i Luleås förskolor där pedagogisk utvecklingstid för barnskötare och förskollärare har fastställts. Riktningen anger en hög kvalitets- och ambitionsnivå. Vi gör det för att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda förutsättningar för förskolans personal att genomföra sitt arbete med hög kvalitet. Vi satsar på kompetenshöjande åtgärder. Alla Luleås barnskötare deltar under 2019 i en utbildningssatsning och ett 60-tal förskollärare deltar i en universitetsutbildning om 7,5 högskolepoäng kring skollag, läroplan och systematiskt kvalitetsarbetet i förskolan. Vi genomför många främjande satsningar som vi känner glädje och stolthet över och som vi tänker att medarbetarna känner det samma över.

Som verksamhetschef för förskolan har jag prioriterat och betonat arbetsmiljöfrågornas betydelse, inte minst i det gemensamma arbetet i vår fackliga övergripande samverkansgrupp VÖS Förskola. En god arbetsmiljö för medarbetare går hand i hand med och är en förutsättning för den kvalitet som förskolan kan erbjuda barn genom omsorg, lärande och undervisning. Det är svårt och utmanande då bristen på personal blir allt tydligare. Men genom ett öppet, konstruktivt och reflekterande samtalsklimat är det alltid möjligt att göra det bästa utifrån givna förutsättningar.

I den här frågan om bemanning av sommaröppet har också arbetsmiljöutmaningen funnits med. Vi har från arbetsgivarens sida och genom modellen om rullande semesterförläggning gjort vårt bästa för att möta både en god arbetsmiljö för förskolans medarbetare genom kända semestermöjligheter och återhämtningstid och samtidigt planera och organisera för en bra verksamhet utifrån barns rätt och familjers behov även under sommaren.

Alla förändringar oavsett vad de handlar om kan alltid föra med sig oro och väcka känslor. Det har jag stor respekt och förståelse för. Min önskan och förhoppning är att framtiden ska visa att modellen om rullande semesterförläggning på sikt kommer att skapa trygghet och stabilitet för alla parter.

Jag och förskolecheferna eftersträvar en bra dialog både i våra samverkansforum men också direkt med våra medarbetare. Därför kommer det här svaret också att skickas till alla medarbetare vid Luleås förskolor.

Tack för det goda arbete ni gör!

Vänliga hälsningar

Annica Backman

Verksamhetschef förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Luleå kommun