Läs mer: Mystiska bilar i Boden.

I tio års tid har bilar som är minst 15 år gamla och som maximalt har kostat 500 euro rullat genom olika länder i Europa. Bilrallyt kallas Carbage run och är oerhört stort i framför allt Holland.

På onsdagskvällen började bilar som fått plats i den udda företeelsen rulla in i Luleå.

|

– Det är en rolig grej och det är andra gången jag gör det, säger Alexander Idema som tillsammans med Nils Rijzebol och Eric De Vries deltar i arrangemanget för andra året i rad.

Förra sommaren gick bilturen bland annat genom Serbien, Rumänien, Ungern och avslutades i Tjeckien.

– Vi kör aldrig samma rutt. Förra året körde vi cirka 4000 kilometer, säger Alexander Idema.

Fyra gånger per år sammanstrålar likasinnade på olika platser i Europa för att under fem dagar köra en sträcka mot ett utsatt mål, och alltid via mindre landsvägar. Bilkörning och umgänge varvas sedan med utmaningar som de olika teamen ska ta sig an, där poäng kan intjänas.

|

– På morgonen får du veta vilket rutt du ska köra. Då måste du och de andra i teamet tillsammans komma underfund med hur du ska ta dig till nästa stad, säger Nils De Rijzebol.

Den sista dagen utropas en vinnare.

|

– Det här är kul. Vi gör alla möjliga galna saker med våra bilar under de här dagarna. Men vi gillar det här, säger Nils De Rijzebol med ett leende vilket får hans kamrater att bryta ut i skratt.

Vintereditionen av Carbage run 2019 avslutas på fredag i Helsingfors.