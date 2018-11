Med 2,97 procent var L ett 50-tal röster från att klara spärren till regionfullmäktige, men när alla röster räknats stod det klart att partiet precis som Miljöpartiet åker ur.

Det innebär inte bara en politisk smäll utan också ett ekonomiskt nederlag för partiet. Med sina tre mandat har L under den gångna mandatperioden fått drygt 585 000 kronor per år i partistöd från Region Norrbotten varje år. Nu får partiet ytterligare 278 000 under 2019 – men sedan får organisationen klara sig utan bidrag.

– Vi får vara sparsamma, säger länsordföranden Anne Kotavuopio Jatko.

L är ett litet parti som sedan tidigare saknar norrbottniskt riksdagsmandat och som efter höstens val finns representerat i blott 7 av 14 kommuner.

Att bygga upp en starkare organisation är prioriterat inför nästa val. I lördags hölls ett förbundsmöte och där fick distriktsstyrelsens arbetsutskott uppdraget att ta fram skarpa förslag.

– Jätteviktigt att vi vet vart vi vill. Det handlar om hur vi ska samverka med kommunföreningarna, speciellt där vi inte har kommit in i fullmäktige.

Den nya organisationen ska klubbas i januari. Då ska även valanalysen presenteras. Anne Kotavuopio Jatko tror att nederlaget i regionvalet till stor del handlar om Sjukvårdspartiets enorma framgång.

– Vi hamnade i skymundan. Och så kanske vi krånglar till det. Vi var väldigt aktiva redan 2017, men sedan tappade vi lite fart.

L-distriktet har också enats om att nominera tre kandidater till valet till Europaparlamentet: Thomas Söderström, Luleå, Maria Olausson, Överkalix, och tidigare Luleåbon Johan Landström som numer bor i Västernorrland.