För femte året i rad åker Pensionsmyndighetens medarbetare landet runt för att hjälpa till med pensionsprognoser och svara på frågor. Tre team med pensionsexperter besöker totalt 40 platser under en dryg månad och förbereder sig på ett stort antal frågor från pensionssparare i alla åldrar.

– När orange kuvert skickas ut under perioden februari till mars funderar många över sin pension. Vi brukar säga att vi är den populäraste myndigheten i Sverige under den här tiden och vår Kuvertjakt uppskattas på de orter vi besöker. Totalt räknar vi med att föra meningsfulla samtal om pension med mellan 8 000 och 10 000 personer under den här turnén, säger Pär Ahrling som är enhetschef på Pensionsmyndigheten.

Tisdagen den 19 februari klockan 10 invigs kuvertjakten i Haparanda av Sven Tornberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi i Haparanda välkomnar att Pensionsmyndigheten inleder sin turné hos oss för att informera våra invånare om pensioner. Jag hoppas att så många som möjligt passar på att ställa frågor, säger Sven Tornberg.

Här kan du få information om din pension:

19-20 februari, Haparanda, ICA Maxi klockan 10-18

20-21 februari, Kiruna, Stora Coop, klockan 10-18

23-24 februari, Luleå, Smedjan, klockan 10-18