Stipendiet delades ut av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Maritha Meethz innan kommunfullmäktige inledde sitt sammanträde. Stipendiet togs emot av Sandra Lundbäck och Linda Nilsson Huhta, som båda är aktiva i Kattakuten.

– Det betyder massvis för oss, sade Sandra Lundbäck.

Kattakuten är en ideell förening som varje år tar om hand cirka 250 övergivna och förvildade katter. Katterna placeras i ett 30-tal stödhem som finns i Luleå. Föreningen har cirka 150 medlemmar.

Ur motiveringen till valet av stipendiat:

"Föreningen Kattakuten i Norrbotten har under många år och med ideella krafter, arbetat med att omhänderta, socialisera, samt omplacera övergivna och/eller förvildade katter, samt bekostat veterinärvård och rehabilitering som många av dessa katter är i stort behov av. Föreningen engagerar privatpersoner som tar in dessa katter till sina hem under rehabiliteringsperiod av varierande längd. Via föreningen återfinns också många bortsprungna katter som återförenas med sin ägare. Många är de eldsjälar som har lagt mycket tid och engagemang i detta arbete.

Den 1 april 2019 trädde en ny djurskyddslagstiftning i kraft, vilket bland annat innebär ett förbud att överge djur, men också förtydligande om rätt till naturligt beteende hos djur. Föreningen Kattakuten i Norrbotten har under många år verkat i den nya djurskyddslagstiftningens riktning och anda. Ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt och ägande av katten som sällskapsdjur och art.”