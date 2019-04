För den 30-årsperiod vi just nu är inne i och som startade 1991, är den genomsnittliga temperaturökningen i världen 0,73 grader (1991-2018) jämfört med 1861-1890, som brukar användas för att representera så kallad förindustriell tid. I Sverige visar SMHIs mätningar att årsmedeltemperaturen har ökat lite mer än dubbelt så mycket, 1,7 grader för samma period. Av de senaste 30 åren är det bara två år som varit kallare än normalt.

– Temperaturen ökar snabbare i Arktis, framför allt under vintern, och det märks även hos oss i Sverige. I norra Sverige är ökningen som störst under vintern. Under sommaren är ökningen svagast, säger Erik Engström, chef för enheten för klimatinformation och statistik på SMHI.

Familjen Bohnsack som bor i Luleå har mätt temperaturen ända sedan 1921. Deras mätdata från mars månad nedbrutet på en genomsnittlig temperatur i tio års intervaller visar en ökning av temperaturen i Luleå på drygt 1,96 grader.

– Vi för ingen officiell statistik utan det här har ju följt med i familjen över en lång period men sammantaget med SMHI:s mätdata så finns det kanske belägg för att vi ser en stigande trend för uppvärmning av klimatet i Luleå, säger Lars Bohnsack.