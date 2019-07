Situationen på kommunens äldreboenden var i fjol utsatt. De äldre kämpade i det varma vädret och fick hålla till godo med egeninförskaffade fläktar. Extremsommaren fick Luleå kommun att arbeta om en handlingsplan de upprättat och arbetat med sedan tidigare. Nu är det bestämt att aircondition ska köpas in till alla äldreboenden i kommunen.

– Efter värmeböljan behövdes en mer gedigen plan. Och då kom det upp att vi måste säkerställa med både ac och fläktar. Och vi måste köpa in så många vi bara kan, säger Anna Fors som är verksamhetschef på vård– och omsorg på Luleå kommun.

Ingridshem, Kallkällan och Storstigen saknar fortfarande aircondition. Men de övriga 22 boendena i kommunen har åtminstone en enhet. Bergviken har fått fyra enheter, och Midskogen har fått två. Men kritiska röster har höjts. I en facebook-tråd skriver en person "Vi har fått en aircondition på 4 avdelningar. Ska man skratta eller gråta???".

– Vi tömde de sista på lagret. Det är ett enormt sug på aircondition från hela Sverige. Vi köpte in så många som vi bara kunde och alla boenden ska ha minst en ac så de kan ha minst ett svalt rum. Men tanken är att så fort de får in nya så köper vi in, säger Anna Fors.

Planen är att fortsätta satsningen, säger Anna Fors.

– Självklart ska alla ha ac. Värmeböljorna kommer tätare, och det är ju också det alla analyser säger att de kommer att göra, så det har varit en prioriterad fråga.