Förra året utvecklades en digital plattform där målsmän kan anmäla sin tonåring till projektet Blås grönt under festivalkvällen. Tonåringarna får anmäla sig i Stadsparken och göra nykterhetstester under vissa bestämda tider under kvällen. För de som kan visa att de valt att vara nyktra väntar en utlottning av priser. Och i fjol deltog 300 ungdomar.

– Vi på Luleå Hamnfestival hoppas att Blås Grönt öppnar dörren till samtal mellan unga och vuxna om alkohol. Att alkoholdebuten dröjer och att Blås Grönt bidrar till en ömsesidig trygghet inför och under festivalbesöket, säger Örjan Esensjö, projektledare, i ett pressmeddelande.