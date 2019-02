Det börjar den 13 september 2016. Ett mejl skickas till ledningsgruppen i Nåiden Bygg med en bifogad fil innehållande en skadlig kod. Ett klick, och de ekonomiska brottslingarna har beretts tillgång till uppgifter i byggföretagets datasystem.

Under några dagar i slutet av samma månad börjar den kriminella sammanslutningen överföra pengar från Nåiden Bygg till två konton.

Totalt bedrar ligan en rad företag på uppemot 30 miljoner kronor innan polis, ledda av åklagare vid den internationella åklagarkammaren i Malmö, slår till.

– När vi gjorde betalningar till större leverantörer gick de in och ändrade betalningsuppgifter. Så när vi hade gjort betalningar till leverantörer såg vi att det inte stämde när vi fick kvitton från banken, säger Per Utterström, arbetschef vid Nåiden Bygg.

Huvudman i den grovt kriminella sammanslutningen är en 39-årig man från Polen. Under rättegången i Malmö tingsrätt ställs Per Utterström mot 39-åringen och 16 andra personer som åtalas för inblandning i härvan.

– Det var ju inte så trevligt. De hade varit in i min dator också och tagit reda på bilder av barnen, säger Per Utterström under hela processen har en hotbild vilande över sig.

Och när det är dags i rätten står han relativt ensam.

– Det var inte så många som ville vittna. Men man är ju norrlänning, så nog fan ska man stå upp mot dem. Allt de här var ju ingenting man ville vara med om, säger Per Utterström.

Han är i dag oerhört tacksam över polisens arbete.

– Strax under fyra miljoner tappade vi, men vi har fått tillbaka pengarna. Allt utom 2 000 kronor. Polisen gjorde ett fantastiskt arbete. Det roliga är att polisen ringde oss innan vi själv upptäckte att vi hade blivit av med pengar. Vi betalade på torsdag och på fredag ringde de från ekobrottsmyndigheten i Malmö, säger han och fortsätter:

– Det var ju inte någon rolig tid, det här. Man kan ju säga att man blev internetrånad. Nu kändes det som om vi hade vunnit fyra miljoner när vi fick tillbaka pengarna.

Per Utterström uppmanar nu till eftertanke om ett okänt mejl landar i mejlkorgen.

– Det gäller att vara mer vaksam och öka säkerheten, säger han.

Den 39-årige huvudmannen döms till sex år och sex månaders fängelse för bland annat grovt dataintrång och grovt bedrägeri. Ytterligare fyra män döms till långa fängelsestraff.