Luleå kommun blir alltid en större kommun under hösten när LTU:s nya studenter flyttar in. En minskning sker under sommaren, men sedan ökar antalet igen.

Nu har antalet boende i kommunen passerat 78 000 - dock med blygsamma 13 personer.

– Så här många har vi aldrig varit, säger Stefan Larsson, kommunens statistiker.

Jämfört med förra årsskiftet har invånarantalet ökat med 259 personer och inflyttningen sker från både det egna länet och från utlandet. Men från andra län ligger inflyttningen på minus. Fler lämnar alltså Luleå för en annan ort i Sverige.

– Det beror troligtvis på att unga flyttar till större städer som Umeå, Stockholm och Göteborg för studier, säger Larsson.

Om sex år kan Luleå nå det av politikerna uppsatta målet 80 000 med den här takten.