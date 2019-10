Några av de vanligaste anledningarna till att man skjuter upp att ta tag i sin ekonomi är brist på motivation, tid och kunskap. Men det kanske inte behöver vara så svårt. Caroline Törnquist, familjerättsjurist hos Nordea, menar att man kan tänka sig in i sina egna vardagssituationer och på så vis tänka på vad de innebär för förändringar i ditt liv.

– Säg att du ska köpa en bostad tillsammans med din partner. Då är det inte bara jätteviktigt att bestämma hur man ska äga utan också att veta vad du ska göra om olyckan är framme. Precis som du sätter dig ned och gör en budget inför ett köp av ett boende så tycker jag att du ska lägga in den biten. Fundera på om du har råd att ta över bostaden om något skulle hända till exempel.

Att låta bli att prata om pengar är enklare kanske många tycker och Caroline Törnquist ser att många funderar i det tysta.

– Vi låter hellre bli att prata om pengar i våra relationer men jag tror att det ligger och gror hos ganska många. Därför är jag glad över att det finns mer och mer information att söka. För det här med att bara kopiera grannens eller bästa kompisens handlingar, det rekommenderar jag inte.

Det känns som att man lätt kan känna sig dum när det gäller ekonomi?

– Det är många som säger “det här kanske är en dum fråga” men det finns inga dumma frågor. Varje fråga är till för att lära sig mer. Du lär dig inte något om du inte vågar fråga men du ska fråga någon som kan.

Men varför tycker många att det är svårt med privatekonomi? Ja, kanske är det så att det fortfarande är för känsligt att prata om pengar. Att frågan om pengar sedan påverkar en i situationer som man inte är förberedd på är det många som väljer att inte tänka på.

– Man vill inte riktigt se det och tänker att det inte händer mig. Men tyvärr händer det väldigt många någonting. Vi har alla ett ansvar att sätta oss in och se vad som gäller just den egna situationen. Och inte bara sätta sig in i det utan även agera efter de regler om gäller så att det blir som du önskar, man ska inte gå runt och tro att det är på ett visst sätt.

Genom att förstå värdet av kunskap kring sin privatekonomi kan man säkra upp framtiden för sina nära och kära om olyckan skulle vara framme.

– Det är lite känsligt och upplevs kanske oromantiskt. Men jag anser att det är en akt av kärlek mot dina nära och kära att agera och göra så att det blir som du vill.