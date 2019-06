LULEÅ Notviken IK:s har drabbats av en sötsugen tjuv. Under förmiddagen upptäcktes det att någon gjort inbrott i idrottsföreningens kiosk via ett fönster under natten. Bland annat saknas godis, chips och läsk.

Polisen har gjort en brottsplatsundersökning, bland annat med hjälp av hund.

En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats.