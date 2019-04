– Det känns som ett ogrundat och oseriöst förslag som mest är till för att M vill skilja sig från den klubbade tilläggsbudgeten. De vill komma ifrån det faktum att de själva röstat för den här budgeten, säger William Torikka, ledamot för Sjukvårdspartiet i barn- och utbildningsnämnden.

Kristdemokraternas gruppledare Samuel Ek är inne på ett lite annat spår.

– Jag tycker det känns arrangerat, något som Socialdemokraterna och Moderaterna kommit överens om. Moderaterna får slänga ut det här nu och så ser man vilka reaktionerna blir. Min känsla är att partierna pratat ihop sig, säger Ek.

Moderaternas förslag att halvera kulturskolans budget på 25 miljoner per år och i stället ta in pengarna via avgifter skulle ge en besparing på 12,5 miljoner per år.

– Vad finns för underlag? Det är ingenting presenterat vad jag vet, säger William Torikka.

– För mig är det här ytterligare ett bevis på att det här ärendet inte kan klubbas i nämnden bara. Det måste lyftas i fullmäktige, säger Samuel Ek.

Moderaternas gruppledare Anders Josefsson avfärdar både konspirationsteorier och kritik.

– Det är bara trams. Vi kommer att lägga ett motförslag i nämnden som bland annat handlar om att avgiftsbelägga kulturskolan. Om det blir aktuellt får tjänstemännen ta fram noggrannare underlag. Kulturskolan har fredats genom åren. Luleå är en av två kommuner i Sverige som har en helt avgiftsfri kulturskola. Det är orimligt när andra delar i förvaltningen dras med stora effektiviseringar, säger Josefsson.