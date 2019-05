Kusten: Mycket moln och över Norrbotten tidvis regnskurar. Framåt kvällen minskad molnighet. Under natten åter mycket moln med lokal dimma, imorgon bitti rör sig regn in över södra delen. Temperatur på dagen 10-15 grader, inatt 2-7 grader. Mest svag växlande vind.

Inlandet: Mycket moln och över främst nordligaste Lappland och Norrbotten tidvis regnskurar. På dagen och eftermiddagen växlande molnighet. Under natten lokal dimma och skurarna mattas av, men i södra Lappland rör sig regn in. Temperatur på dagen 7-12 grader, inatt 1-6 grader. Mest svag växlande vind.

Fjällen: Över norra Lapplandsfjällen rör sig snöfall vidare åt nordost, under dagen varierad molnighet och 2-8 grader, något kallare på kalfjället. Sent ikväll rör sig snö eller blötsnö in över södra Lapplandsfjällen, i norra Lapplandsfjällen klart till halvklart. Temperatur inatt omkring 0 grader. Först vind omkring väst, ikväll vind omkring syd.

