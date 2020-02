Jarnna är det lulesamiska band som har Katarina Rimpi och Mandy Senger som frontfigurer.

Under Jokkmokks marknad släpper de nya cd:n "Edge of Time". Materialet på skivan är en del av allt det som Katarina Rimpi och Mandy Senger skapat under de många år då de åkt runt och gjort konserter i Europa och dessutom varit delaktiga i flera olika projekt.

Influenserna och uppslagen har bland annat resulterat i de 16 spår som finns med på skivan, där de fokuserat på jojken och på texterna, de flesta på lulesamiska.

Ändå ingår några låtar på helt andra språk – till exempel de afrikanska shona och massai, samt engelska. De är naturliga inslag på skivan eftersom Jarnna har med sångare och musiker från åtta olika nationer, en varierad samling artister som har influerat och naturligtvis satt sin prägel på en del av låtarna.

Några av de medverkande: Musikerna Robin Ole Njapit och Massai Warriors från Entasikira Mara Cultural Village i Kenya, sångaren Cris Gera från Zimbabwe, bouzoukispelaren George Tsimbouksis från Grekland, violinisten Toni Geiling från Tyskland, flöjtisten Alan Doherty från Irland, operasångerskan och kularen Helle Thun från Danmark, samt jojkaren Simon Issát Marainen från Sápmi.

– Jojken dominerar helt klart skivan och det var en utmaning att fläta ihop allt med så många olika kulturella influenser och genrer. Alla musiker som är involverad i skivan har vi samarbetat med under åren. För oss föll det sig naturligt att de skulle finnas med, säger Katarina Rimpi och Mandy Senger.