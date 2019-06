Det är minsann ingen överdrift, det där man lite på skämt brukar säga på en utandning: "Hä plås oppa Hornafvan." Vågorna under torsdagen var vita, och en del ansikten gröna. Många ekipage som kom in i hamnen efter avblåsningen, vittnar om en svårfiskad dag med mycket trassel på linorna och svårt att göra något annat än att hålla uppmärksamheten på vilken kurs man skulle hålla.

Ett ekipage fick problem med att båten tog in vatten, och länspumparna fungerade av någon anledning inte som de skulle. Det hände i höjd med Rossne. Ekipaget hann enligt uppgift ta sig in nära land innan den stod under vatten.

– Vi beslut om att avbryta för dagen. Det får inte bli farligt att vara med och tävla. Ingen har kommit till skada, men båten behöver pumpas ur och bärgas till hamnen. Det var en annan båt som fick problem med styrningen ungefär samtidigt, så det blev en del att stå i, säger Monica Andersson från tävlingsledningen.

Trots halv fiskedag högg det ändå på rätt bra. Av 61 deltagande lag vägde 20 lag tillsammans in 31 godkända fiskar. Störst för dagen: Team Järnia och Björn Sundqvists öring på 71 centimeter och 4952 gram. I ledningen hamnar dock F4F lag 2 med fyra firrar och poängen 138,14., Tätt följd av Uddlös med tre fiskar och 123,3 poäng. Lag Malmis, som ifjol drog upp tävlingens största fisk någonsin, gick inte lottlösa. De placerade sig på en tredje plats, men fick nöja sig med lite mindre fiskar den här gången. Tre stycken och 116,18 poäng.