På torsdagen påbörjas transporterna efter Försvarsmaktens militärövning Northern Wind i Boden. Trafikverket meddelar att mycket tunga och breda fordonstransporter lämnar Boden mellan 28 mars och 1 april.

Här är vägarna som påverkas av transporterna:

Väg 356 Morjärv-Boden-Älvsbyn samt centrala delar av Boden. Väg 97 Jokkmokk - Luleå. E 4 Haparanda - Luleå och vidare söderut via länsgränsen mot Västerbotten. E 10 Morjärv -Töre. E 10 Töre - Kiruna. E 45 Svappavaara via Karesuando över gränsen in i Finland. E 10 från Kiruna över Riksgränsen in i Norge. Väg 94 Antnäs - Arvidsjaur. E 45 Arvidsjaur - Östersund och Älvdalen.

Från och med måndag 18 mars har militärövningen Northern Wind hållt på. Drygt en vecka in omkom en kvinnlig soldat från Östersund.

Trots den tragiska dödsolyckan utanför Överkalix fortsatte övningen med cirka 10 000 personer, varav 7000 kom från Finland, Norge, USA och Storbrittanien.