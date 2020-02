MUSIK

New Directions

Norrbotten Neo

Acusticum, Piteå

Måndag 3 februari

Kvällens program direktsändes i Sveriges Radio och publiken fick insyn i styckenas bakgrund i intervjuer med bland andra den schweiziske dirigenten Baldur Brönnimann som ger oss vägledning i hur dessa moderna, ibland något kryptiska verk kan tolkas.

Intervjuad blir även en nervös Jan Peter de Graaff som på beställning av just Sveriges Radio rest till Piteå från Nederländerna för att låta sin komposition "Pascal" framföras för första gången för allmänheten. Jan Peter de Graaffs musik gör knappast samma blygsamma intryck och är stundtals aggressiv med näst intill tribalistiska inslag i skarp kontrast till mystiska och mindre dominanta passager. Kontrasterna är inte på bekostnad av sammanhållningen i stycket, som enligt okonventionella instruktioner i partituret ska framföras elektriskt, hur man som musiker nu ska tolka detta.

Framförs gör också stycket "In the earth and air" av Silvia Colasanti som i sin musik uttrycker koncept som rymmer allt mellan himmel och jord. Ännu rymligare i sitt uttryck är dock NEO-flöjtisten Sara Hammarströms före detta skolkamrat Füsun Köksal med sitt stycke "Deux visions", som kombinerar det moderna klassiska med annan virtuosmusik så som jazz. Sist ut är ytterligare ett uruppförande, Kent Olofssons "Cathedra", som låtit det ovanligt förekommande instrumentet chapman stick, som är ett slags stränginstrument, styra orgeln i salen med teknikens hjälp.

I sin helhet är kvällens program en minnesvärd upplevelse som jag lämnar med en känsla av storhet.