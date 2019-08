Med svampkorgen i högsta hugg ger vi oss ut i skogen ovanför Fagernäs i Boden. Bara någon kilometer in stannar vi till och kliver ut i ett av Börje Ulanders favoritställen. Det är för dagen ett lätt duggregn i luften.

– Om någon dag kommer nog årets andra omgång upp ur jorden, spår Börje.

Att hitta svamp i skogen handlar om kunskap men också lite om tur.

|

– Om man är intresserad är mitt bästa tips att gå en svampkurs för att lära sig mer. När man sedan ger sig ut i skogen är det bra att vara utrustad med en bra svampbok, en kniv med borste och en bra svampkorg. Att förvara svamp i plastpåse är aldrig någon bra idé, säger han.

Börje Ulander håller ofta svampkurser. Som ordförande i Luleå svampklubb har han rätta kunskapen och förutsättningarna för att komma hem med en lyckad skörd.

– En blandskog med olika trädarter som björk, tall och gran med såväl unga som gamla träd och där det växer gräs ger den bästa förutsättningen att hitta bra matsvamp. Men att komma hem med en fin skörd varje gång är inget man kan ta för givet, menar han.

Anledningen till att svamparna trivs så bra i just blandskogen beror på samspelet som matsvampar har med sitt värdträd. I jorden slingrar sig svampens mycel sig kring trädets rötter och svampen hjälper trädet att ta upp vatten och mineraler.

|

– De behöver vissa förutsättningar för att komma upp, regn framför allt och släpper iväg sina sporer. De far i väg i naturen och landar och bildar ett nytt mycel under jorden. Om man skulle gräva en grop så skulle man se dem under jorden.

– Det är viktigt är att man rensar svampen i skogen, skär bort det som är dåligt och lämnar kvar det. Det finns en risk att man förstör man svampen om man får med sig det hem. Jag brukar också dra av yttersta lagret hatten av den här smörsoppen för att annars blir det blött och gult i korgen, berättar han.

|

När man ger sig ut i svampskogen får det varken vara för blött eller för torrt och varmt ute. Eftersom svampen består av vatten upptill 90 procent finns också risken att den hinner bli förstörd innan man hunnit hem för att ta hand som skörden.

Den vanligaste svampen i de norrbottniska skogarna är björksopp, tallsopp, tegelsopp och smörsopp.

|

– Den bästa svampen här uppe är sandsopp, den är väldigt vanlig och växer lite överallt och är väldigt god att äta.

För egen del är Börje Ulander ute i svampskogen ungefär tio gånger per säsong.

|

– Jag plockar bara det som jag använder direkt, och det här bara kvalitetssvampar som hamnar i min korg. De små svamparna lämnar jag kvar och låter dem växa till sig, det kommer alltid någon annan och plockar istället.

Börje Ulander har plockat svamp större delen av livet. Som pojk plockade han stenmurkla som han sålde och på så vis kunde tjäna en slant.

|

– Den förstod man senare att den är giftig så den tycker jag att man ska lämna kvar i skogen. Om man istället plockar sandsopp och torkar den så smakar den likadant som stenmurklan, tipsar han.

När Börje Ulander ska lista sina tre favoriter hamnar sandsoppen i topp.

|

– Sandsopp den är lättast att ha att göra med. Den blir också en smakförhöjare om man torkar den. Den smakar precis som stenmurklan. Karl Johan är en annan favorit, den är robust och ger mycket men tyvärr kommer den så sällan. Jag och väntar på att den ska komma i år också, men oftast är det intervaller på fem år. Min tredje favorit är champinjoner. Dem kan man köpa i affären också om man inte skulle hitta den i skogen, det kan ju vara räddningen ibland, säger han.