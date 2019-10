Bodens kommun fick en läcka på en parkering på Garnisområdet, vilket Norrbottens Media skrivit om tidigare. På grund av semestertiden valde kommunen att vänta med reparationsarbetet för att läckan var liten. Tanken var att gräva upp och leta var läckan fanns i samband med andra rörläggningsarbeten i närområdet.

– Vi vet att läckan inte är så stor med det är mycket ledningar under marken så det kan ta ett tag att lokalisera den, säger Bexelius.

På vägen intill pågår också stora grävarbeten. Trafikverket bygger just nu om de två busshållplatserna vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket för att öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Ombyggnationen startade 23 september och ska vara avslutad 15 november 2019. Under byggtiden kommer det periodvis att vara nedsatt framkomlighet. Det finns även en trasig dagvattenledning. I samband med pågående grävarbete kommer Trafikverket att åtgärda ledningen i anslutning till järnvägsviadukten eftersom det är deras ansvar. Hedenbrovägen kommer då att stängas av för genomfartstrafik under 7-11 oktober.

I anslutning till byggnationen av äldreboendet Björknäsgården med ny gata Björknäsgränd har det också byggts en en cirkulationsplats. Avsikten är att förbättra korsningen, öka tillgängligheten samt trafiksäkerheten. Arbetet är beräknat att pågå fram till slutet av oktober 2019. Under tiden för arbetet kommer framkomligheten vara begränsad.