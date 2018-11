Frågorna jag som nyhetsredaktör och journalist är många, kommer ofta och bottnar förstås i en nyfikenhet kring ett yrke som ofta haft lite mystik kring sig.

Ett av mina brukar vara: Utan läsarnas hjälp och tips skulle papperstidningen samt webben bli så mycket tristare, gråare och mer innehållslös.

Men: När det handlar om det journalistiska hantverket, reportagen vi berättar, nyheterna som avslöjas och de stora händelserna vi bevakar skulle det aldrig fungera utan ett klassiskt lagarbete med många inblandade som tillsammans producerar en helhet som förhoppningsvis tilltalar våra läsare.

De senaste veckorna har nyhetspulsen varit hög i Norrbotten och det är två dramatiska nyhetshändelser som stuckit ut allra mest. Det handlar om det makabra styckmordet i Kalix och LKAB:s besked att malmen i Kiruna kan vara på väg att ta slut.

För 15-20 år sedan var arbetsordningen rak och tydlig. Fotograf och reporter jobbade in ett material under dagen och sammanställde allt under eftermiddagen för i första hand publicering i papperstidning och i andra hand webb. Raka puckar. Inga konstigheter.

I dag, i och med den supersnabba digitala utvecklingen som sker inom mediabranschen, ser det helt annorlunda ut och kraven som ställs på en nyhetsredaktion har förändrats.

Vi kan ta den stora LKAB-nyheten för ett par veckor sedan som ett tydligt exempel. Gruvjätten skickade på morgonen ut ett pressmeddelandet som berättade att företaget skulle hålla en presskonferens. Vad den skulle handla om avslöjades inte.

NSD:s lokalredaktörer fick tips att det var något stort på gång, en text om att en presskonferens skulle hållas skrevs och publicerades snabbt på NSD:s webbsida. Det skapade förstås en förväntan och intresse bland många läsare.

På plats i Kiruna för att bevaka var lokalredaktörerna Thomas Lövgren och Maria Unga . En av dem liverapporterade på webben tillsammans en webbredaktör i Luleå som kompletterade nyhetsflödet.

När presskonferensen var slut fångade Lövgren och Unga kommentarer på plats och tog in synpunkter från Kirunabor på stan.

På Luleåredaktionen jobbade en reporter med att få in kommentarer från experter för snabb publicering på webben.

Några timmar senare landade en fullmatad bevakning både på nsd.se och dagen efter i papperstidningen.

Ett lagarbete mellan två redaktioner nästan 40 mil ifrån varandra.