Själva nyheten kom upp när motionen från liberalen skulle behandlas som gällde att kommunfullmäktige skulle behandla frågan om nybyggnation på Boden Business park. Under samma ärendepunkten berörde också Andersson just att ett Luleågym skulle hyra lokal och öppna gym i Sävast. Inget namn nämndes under fullmäktigedebatten men enligt Norrbottensmedia handlar det om Hermelinen. Det var dock en nyhet att det var klart med ett gymintressent.

– Det är gym som ska byggas på Boden Business men det ska inte kommunen driva utan det ska drivas av ett gym på marknadsmässiga villkor så det kommer inte att bli en snedbriden marknad. Vilket innebär att det rimlighetvis borde vara tillåtet, sade s-kommunalrådet Claes Nordmark, under debattrundan.

Enligt Hendrik Andersson (L) har han pratat med gymägare i stan och där fått veta att ett Luleåföretag i Luleå ska hyra lokalyta för gym i Sävast.

– Det är redan klart så du kan föreställa dig hur glada de är. Jag har pratat med två olika gymägare. Varför kan inte ett gym i Boden få driva gym i Sävast i ett kommunalt hus. Ingen har ens ställt frågan. Ni har skrivit på flera ställen i er borgensansökan att det ska bli ett gym. Om man så tydligt säger att det ska bli ett gym så är det nästan som om kommunen kravställer det. Då borde det också finnas ett uppdrag att det faktiskt upphandlas. Jag ser mycket felaktighet och tveksamheter här, säger Hendrik Andersson.

Claes Nordmark (S) kunde dock inte se hur det kan snedvrida marknaden när inte Bodens kommun utan en privat aktör ska driva sävastgymmet.

– Visst ska det gå rätt till men känslan är att du inte är så positiv med utvecklingen av Boden Business park. Jag har svårt att se att vi ska komma överens idag, kontrade rådet.

Även Inge Andersson (BA) var inne på Nordmarks linje liksom Olle Lindström (M).

– Jag har suttit med i Bodens Utvecklings ABs styrelse (BUAB) med fantastisk utveckling i Sävast. Många företag från Luleå ville komma dit. Om 1-2 år har vi 200 studenter där som går spelutbildning. De behöver en halv våning i den nya byggnaden. När det gäller ett gym så bygger vi en lokal åt ett företag som vill flytta hit. Bättre än så kan vi inte få en näringslivsutveckling i Boden. Om ett år ska vi påminna varandra om den debatt vi hade här i dag, sade Lindström.

Även Inge Andersson, Bodenalternativet och tidigare kommunalråd i Boden påminde om det tilllväxtprogram som kommunen har.

– Nybygget handlar om några intressenter som fyller 4000-5000 kvadratmeter. Inte vem som helst är välkommen till Bodens Business park utan företag som jobbar inom de sektorer som vi bestämt i kommunen är våra tillväxtbitar. Men om en aktör i Luleå märker att här etableras en stor arbetsplats inom några år som har mellan 300-500 anställda och ser en affärsidé att även etablera ett gym. Det finns nära arbetsplatser som gör att människor i sin kreativitet kanske behöver ett gympass då och då. Det är en klok affärsidé. Boden växer inte bara med befintliga företag i Boden utan att även nya kommer till och etablerar sig. De behöver inte flytta sitt företag till Boden utan vara på bägge ställena, säger Inge Andersson, Bodenalternativet.