”Lagom” är ett unikt svenskt ord. På webbplatsen för European Centre for Modern Languages är det beskrivet som ”not too little or not too big, just right”.

På sajten anges även fyra andra ord som är unika för svenskan. Ett är ”fika” – som kräver 15 engelska ord som förklaring: ”coffee-break or an overall word for buns and other snacks that you eat on coffee-breaks.”

Övriga är ”lappsjuka”, ”myrornas krig” och ”mångata” – det sista benämningen på månljusets glittrande, vägliknande reflektion på stilla vatten.

|

Detta meddelat med anledning av att den 26 september är den europeiska språkdagen, en kvarleva från språkåret 2001, initierat av Europarådet.

Syftet med dagen är att påminna om språk och språkinlärning ”som någonting intressant, roligt och viktigt”. Den hoppas på så sätt bidra till att de cirka 800 miljoner människor som lever i Europarådets 47 medlemsstater vill lära sig fler språk – av lättförståeliga skäl:

Förstår vi språk förstår vi varandra bättre.

Med Edith Piafs”Non, Je ne regrette rien” är det lätt att sympatisera, för att ångra sig är sällan särskilt uppbyggligt. Ändå gör jag det - i ett avseende.

|

I skolan läste jag franska som andraspråk under fyra eller fem läsår. Eller i alla fall hade jag det på schemat. På grund av min lättja finns ändå bara enstaka glosor och uttryck bevarade i mitt minne. Från alla dessa lektioner tog jag nästan ingenting med mig. Rien! Je m´excuse, alla gamla lärare!

Därför uppmanar jag numera alla barn jag träffar att åtminstone anstränga sig för att lära sig språk, även om skolan annars känns måttligt kul. Språk ger så många möjligheter.

Bara i Europa talas över 200 språk. I hela världen finns det mellan 6 000 och 7 000, de flesta i Afrika och Asien.

Att förstå flera språkär att fatta lite mer av allt som sägs i världen. Att behärska flera språk är att bättre kunna göra sig förstådd. Att kunna flera språk berikar och ökar möjligheten att kommunicera med människor från andra språkområden och kulturer – något vi behöver mer än någonsin i dessa dagar.

I mängden av språkfakta på European Centre of Modern Languages hemsida finns flera festliga exempel. Bland annat det längsta ord som är registrerat i en större ordbok. Det är engelskans ”pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”, vars 45 bokstäver bildar namnet på en lungsjukdom orsakad av inandning av damm från kiseldioxid.

Där finns också ett kul danskt palindrom, alltså en ordföljd som går att läsa från båda hållen:

”Selmas lakserøde garagedøre skal samles.”

Språk är roligt.