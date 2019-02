En viss del av de höga siffrorna har dock en förklaring.

– 2018 var antalet vattenläckorna ganska många, men det var ju ett år som vi jobbade väldigt aktivt med läckorna.

– Vi bad också invånarna om hjälp för att kunna spåra och åtgärda läckage. Att läckorna blev så många beror också på att allmänheten var bra på att rapportera in misstänkta läckor.

|

Första kvartalet i fjol lagades också flertalet av läckorna som gjorde att kommunen fick ned vattenförbrukningen i systemet och minskade vattenspillet ordentligt, enligt Fahlen.

Frysskadorna har sin grund i att det var en period på fyra veckor med kallt väder och lite snö.

– Det är en kombination som är jobbig för ledningarna. För lite snö gör att tjälen går djupare ned. Då får man frysningar på ledningar som man normalt inte haft problem med en vanlig vinter. Snön lägger ju sig annars som ett täcke och fungerar som en isolering.

Det var också många avloppsstopp, 244 stycken för 2018.

– Ja, men det var faktiskt 268 stycken inrapporterade 2016 men bara 168 stycken 2017 så det varierar.

– Nja, inte enbart. Vi ser att avloppsstoppen var fler första delen av sommaren när den kraftiga avsmältningen av snö som vi fick under 2018 satte igång. Vi fick extremt mycket snö så det var höga nivåer i hela Boden vilket sköljde på hårt i våra system och förosakade ett ökat antal stopp. Hade vi mindre inläckage så skulle allt klara sig bättre, så är det. När det är extremt så kan det läcka in via brunnslock eller att det trycker via skarvar i marken. Även översvämningar på vissa ytor i fjol blev problematiskt, säger Fahlen.

-Ja, i praktiken är det oftast en ansamling av papper,fett och annat som inte kan spolas ned som bygger upp och dämmer och blir till proppar i systemet.

När det gäller källaröversvämningar i fjol så skedde fem,sex stycken av 16 stycken i byn Bodträskfors.

– Översvämningarna berodde på att systemet inte klarade av att pumpa bort vattnet som kom från vårsmältningen. Fastigheterna fanns i samma område.

Några exakta kostnader kan inte Fahlén uppge på rak arm vad frysskadorna kostar kommunen.

– Det enda jag kan säga är att vi fick ta ut mer personal. Kostnadshöjningen beror också på att vi aktivt jobbade så hårt för att söka läckor. Det blir då utanför arbetstid, ibland nätter. Fast har man hittat läckorna slipper vi läckage. Vi minskade läckaget med 15 procent och det ansenligt.