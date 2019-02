Sturegården byggdes under början av 1990-talet av Bodenbo på uppdrag av kommunen. Under 2008 såldes fastigheterna och nya 25-åriga hyresavtal skrevs under den tiden. Den parkeringssituation som finns idag med parkeringsplatser som kommunen hyr av fastighetsägaren och parkeringar som hyrs av Bodenbo har varit densamma sedan 1992. Alltså i 36 år. Bodenbo och Bodens kommuns fastighetsförvaltning kritiserades för över ett år sedan av demensföreningen för p-problemen för anhöriga. Parterna lovade att se över problemet. Sista budet enligt fastighetschefen Conny Bergvall var att Bodenbo skulle ” gräva ned” stolpar till våren när tjälen gått ur marken.

I dag säger samme fastighetschef att en ”dialog” fortfarande förs mellan fastighetsägaren och Bodenbo.

– Vi sitter och väntar. Man kan inte säga att Bodenbo ska skaka fram platserna. Vi har därför nu ställt oss i deras motorvärmarkö, säger Bergvall.

Att försöka komma åt parkeringar av Bodenbo är enligt Bergvall det absolut billigaste sättet att få till stånd en utökning.

– Ja, eftersom det finns ingen mark runt Sturegården att bygga på med parkeringar, hävdar fastighetschefen.

Bodenbo har i dag inte några lediga motorvärmare och för lite stolpar till sina egna hyresgäster som bor i samma område.

– Jag förstår problematiken men just nu kan inte Bodens kommun få fler platser än de sju som de redan hyr, säger Johan Johansson, vd för Bodenbo.

Enligt honom måste kommunen fatta ett beslut om det är de anhöriga som ska kunna parkera utanför dörren eller personalen.

– Det beslutet måste kommunen ta. Det kan de inte skylla ifrån sig på Bodenbo eller på någon annan, säger han.

Enligt fastighetschefen så tittar kommunen också på egen mark på baksidan av Sturegården som man kan göra om till p-platser.

– Vi tittar på marken, men det är ingenting som kan göras blixtfort.

Nej, men samma byggplan var aktuell även förra vintern.

– Ja, men vi måste vänta och se att vi kan göra det. Vi tror och hoppas att Bodenbo kommer att lösa de här 2-3 platserna. Att själv bygga dessa p-platser blir ganska dyrt. Det blir för mycket pengar för varje plats tyvärr för våran del, säger Bergvall.

Förra året hade Bodenbo lediga p-platser bakom Sturegården, granne med kommunens mark, och på en annan parkeringsplats som man avgiftsbelade. För att besökare stod där gratis.

– Ja, men parkeringsyta finns det ändå om man vill göra det här. Frågan är inte Bodenbos ansvar. Bodens kommun kan lösa det här med fastighetsägaren om man gräver ur och gör en större parkering, tipsar Johansson.

Bodens kommun behöver inte alls bygga allt själva. Enligt fastighetsägaren Äldreboendefastigheter så bygger man gärna fler p-platser på sin mark. Så det ingen omöjlighet att skapa platser. Bara fastighetsägaren och hyresgästen Bodens kommun är överens.

– Fastighetsägaren står för byggkostnaden men då måste kommunen vara intresserad att hyra. Vi kan ordna extra platser i anslutning till bilparkeringen som finns på framsidan. Men även ta bort kullen på gräsmattan och göra en dubbelrad. I och med att vårdcentralen bygger ut så kommer det inte bli lättare att få tag i p-platser längre fram, säger Erland Åberg, fastighetsförvaltare.